Soomaaliya Oo Ka Laabatay Go’aankii Ay ku Fasaxday Qaadka Kenya iyo Sababta?

Xilli saacadihii la soo dhaafay aad loo hadal haayay in dowladda Soomaaliya ay dib u fasaxday jaadka Miirowga ee laga keeni jiray dalka Kenya ayaa waxaa warkaasi beenisay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.

Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in hadalkii uu shalay warbaahinta u sheegay si qalad ah loo dhigay, isaga oo aan soo hadal qaadin jaadka laga keeni jiray Kenya oo ay dowladda Soomaaliya joojisay.

Wasiirka waxaa uu sheegay in ujeedkiisa uu ahaa in uu ka jawaabo jaadka hareeriga ee laga keeno dalka Itobiya oo dad badan ay sheegeen in dad gaar ah uu u xiran yahay, waxana uu sheegay in cid walba ay soo degsan karto.

Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in cid walba ee dooneysa in jaad ( qaad) dalka keenta ay qaadato rugsada, sidoo kalena uu Canshuurta iska bixiyo.

Dowladda Soomaaliya ayaa 11 bilood ka hor joojisay qaadka sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo kiisas kamid ah laga helay dalka, hayeeshee markii dambe ay sigaar ah u mamnuucday in la keeno Somaaliya jaadkii ka imaan jiray Kenya halka kan Itoobiya uu si caadi ah dalka u yimaado, taas oo dad badan u fasireen arrimo siyaasadeed.