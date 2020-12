Qaabkee ayuu Gudaha Garoonka ku Galay Qofkii Isku Qarxiyay Koonfurta Gaalkacayo

Gaalkacyo (OW ) – Waxay faah faahin ka soo baxeysaa weerar ismiidaamin ahaa, ee gelinkii dambe ee shalay ka dhacay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.

Ismiidaaminta ayaa ka dhacday Afaafka hore Garoonka Kubadda Cagta ee Cabdullaahi Ciise, xilli loogu diyaargaroobayay in lagu soo dhaweeyo wafdiga Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo Shalay Galabtii gaadhay magaaladaasi.

Maadaama la baadhayay dadkii gelaayay Garoonka Cabdullaahi Ciise, ee doonaayay inay ka qayb qaataan soo dhaweynta wafdiga Ra’iisal Wasaaraha,

Ayuu qofkii isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay Saraakiil ka tirsaneyd Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, oo xilligaa ku sugnaa afaafka hore ee garoonkaasi.

Afhayeenkii hore ee Maamulka Galmudug, Maxamed Xasan Sahal oo la hadlay Radio Daljir ayaa sheegay in ninka is qarxiyay uu salaamay Korneyl Mukhtaar Cabdi Aadan, Taliyihii Kumaandooska Danab ee Qaybta 21aad, ilbidhiqsiyo ka hor, intii aanu is qarxin.