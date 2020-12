Xukuumadda Faransiiska Oo Shaaciyey Xeer Lagu Faquuqayo Bulshada Islaamka.

Xukuumadda Faransiiska ayaa shaacisay xeer uu hor kacayo Madaxweynaha Faransiiska Emanuel Marcon, kaas oo loogu magac daray “Teegeeridda Mabaadii’da Jamhuuriyadda Faransiiska”.

Xeerkan ayaa lagu maamuli doonaa masaajiddada Faransiiska ku yaalla oo tiradoodu dhan tahay 2,600 kuwaas oo hadda lagu maamulo xeerka ururrada bulshada.

Xeerkan ayuu Macron ku sheegay in uu wax ka qabanayo kuwa caadaystay in ay yaraystaan dhaqanka iyo hab-nololeedka Faransiiska. Hase ahaatee kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha yaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin in xeerkani uu faquuqo bulshada Islaamka.

Xeerka waxa ka mid ah in masaajidkii lacag dibadeed ka hela waddanka dibaddiisa, taas oo ka badan $1200 ay tahay in uu caddeeyo lana socodsiiyo dawladda. Hase ahaatee xeerku ma mamnuucayo in masaajiddadu ay waddamada dibedda lacag ka helaan.

Sidoo kale, xeerku wuxu jidaynayaa in qofkii guursada hal xaas wax ka badan laga qaadayo kaadhka daganaanshaha waddanka Faransiiska.

Sidoo kale xeerku wuxu hal sanno oo xabsi ah iyo ganaax lacageed ku xukumayaa dhakhtarkii baadha haweenay kadibna siiya shahaadadda bikirnimada. Hase yeeshee kooxaha qaar ayaa ka warwarsan dhibaatada ay la kulmi karaan haweenka waaya shahaadadda bikirnimada ay dhaqannada qaar aaminsan yihiin.

Sidoo kale, xeerku wuxu jidaynayaa in waraysi lala yeesho haweenaydii laga shikiyo in guur lagu dirqinayo, kadibna haddii la ogaado in uu guur khasab ah yahay lagu rido xukun maxkamadeed oo guurkaa hor joogsanaya.

Xeerku sidoo kale wuxu mabnuucayaa waxbarashada suuqa madow (taas oo ay u badan tahay in looga jeedo madarasadaha aan dugsiyada caadiga ah ahayn). Kaliya xaalado kooban ayaa la oggolaanayaa waxbarashada guryaha dhaxdooda ee baddiilka looga dhigo waxbarashada rasmiga ah.

Madxaweyne Marcon ayaa ku dooday in uu xeerkani xakamaynayo kuwa doonaya in ku-dhaqanka diintu uu ka awood bato ku dhaqanka sharciga.