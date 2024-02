Nin Maraykanku ku raad joogo oo Kenya lagu qabtay

Booliska dalka Kenya ayaa dib usoo xidhay eedeysane dil geystay oo baxsad ahaa, kaas oo ka baxsaday gacanta booliska, sida ay ku warrantay warbaahinta gudaha.

Kelvin Kangethe, oo 41 jir ah, ayaa waxaa si weyn u baadi goobaya mas’uuliyiinta Mareykanka, isaga oo loo haysto dilka saaxiibtiis loogu geystay magaalada Boston bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.

Ma uusan ka hadlin eedeymaha loo jeediyay.

Waxaa lagu xiray Kenya isagoo sugaya go’aan ku saabsan in loo gacan geliyo Mareykanka iyo in kale.

Todobaadkii hore ayuu ka baxsaday saldhig boolis oo ku yaalla caasimadda Nairobi, halkaasoo uu ku xirnaa.

Taliyaha bilayska Nairobi Adamson Bungei ayaa sheegay in tuhmanaha laga soo qabtay habeenimadii Talaadada Ngong – oo ku taal duleedka caasimadda – ka dib baadigoob shan maalmood qaatay.

Booliska ayaa shaaca ka qaaday in Mr Kangethe uu ku guuleystay in uu ka baxo saldhiga booliska ee Muthaiga halkaasoo uu ku xirnaa todobaadkii hore. Kooxdiisa sharciga ayaa sheegay in nolosha macmiilkooda ay khatar ku jirto.