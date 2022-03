Madaxweynaha JSL Oo Daah-furay Xafiiska La Socodka Tacadiyada Ka Dhanka Ah Haweenka.

Madaxweynaha ayaa ka hadlay Tacadiga dumarka oo muddo soo socday waxaana uu yidhi “Arrintan aynu maanta u joogno ee Tacadiga Dumarku muddo imika Soddon -sannadood ah oo ay Somaliland jirtay way soo taagnayd kolba heer ay soo martaba, layskuma diidana, wali meel laysugu yimi oo shir lagu qabtay oo aan la odhan arrintaa wax halaga qabto maan arag, cidda shir gacan ka taagtay oo tidhi arrintaa xagee loo waddaana maan arag haddii laga maarmi waayo beri baan annigu ka dooday, shir baa lagu qabtay Wasaaradda Warfaafinta hoolkeeda berigaa Waran Cadde ayaa ka wasiir ahaa, hablo badan oo imika qaar halkan joogaan iyo qaar maqanba ayaa kor u qaaday Dumarka waa laga gar daran yahay, waxaan ku idhi waayahaye horta Tacadiga iyo Dumarka xorriyadooda hala siiyo maysla afgaranaa ileen haddii aan Kelmadii laysla af-garanayn muran uun baa taagnaanaya, Tacadiga Dumarka ee dhibaatooyinka leh ee Caafimaadka khuseeya ee Maskaxiyan mooralka khuseeya ee aynaan hore u aqoon Soddonkan sanno ee u danbeeyey mooyee waynu ka midaysanahay inaynu ka dagaalano, waayo qofna waxaa dhacaya ee ku dhacaya qofka Islaamka ah ee muwaadinka ah ee Caarka ah malaa waa laynagu roggi, waxan abaaruhu inoogu badan yihiin bay ka mid tahay”.

Waxa uu Sheegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland in Xukuumadda uu hoggaamiyaa ay wadayso dadkana la wacyi-gelin doono “Xukuumad ahaan hawsha waan waddaynaa annagu dadkana waa la wacyi gelinayaa labada gole sharciga yaalla iyo Culimada kasoo horjeeda qeyb baa aad ugu dhegan, qeybina meel dhaxay waddaa, waxaynu u baahanay in su’aashaa laysla meel dhigo, waynu isla ogolnahay diintuna waa diidan tahay side baynu qofkan u ciqaabnaa?.

Mar kale Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay Abaarta kulul ee waddanak ka jirta taasi oo loo baahan yahay in dadka iyo duunyada gurmad la gaadhsiiyo “Dalka abaar kulul baa ka jirta Roob kina sida looga bartay bisha April ayaa la filaa hadduu March da’ao candho qoys baa la yidhaahdaa oo waa sannad wanaagsan hadday kaliishu dheeratana waa April, April-na maanta waxaa inooga hadhay wax badan, Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roobka inoo soo dedejiyo, Maanta Soomalidii Xoolaha dhaqan jirtay xoogeedii wuxuu joogaa inta u dhaxaysa Boorama , Ceerigaabo iyo Laascaanood culays badan baa jira, marti badan baa inoo timi dad badan baa inagu soo qaxay”.

Bulshada Somaliland ayuu Madaxweynuhu faray in lasoo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed abaartu keentay Somaliland islamarkaan aan laga ceshan biyo baad midna “Guud ahaan Somaliland waxaan farayaa in dadkaa xoolaha wata ee Abaartu waddo inaynu Naf iyo Xoolo la qeybsano oo ay noqdaan marti aynu soo dhaweyno in loo adkaysto oo aan waxba laga ceshan, inteena magaalooyinka joogtaa waa inuu u gargaaraa wixii uu haysto qoladaa abaartu hayso”.