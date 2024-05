Mareykanka oo hakiyay hubka uu siiyo Isra’il

Dolwadda Mareykanka ayaa marki ugu horreysay tan iyo marki uu billowday dagaalka Isra’il iyo Xamaas, hakisay hubka ay u daabusho Isra’il, sababo la xiriira walaaca Washington ee duullaanka ay Isra’il qorsheyneyso in ay ku qaaddo magaalada Rafax ee Marinka Gaza.

Mareykanka ayaa marar badan si cad u sheegay inuusan taageersaneyn weerarka ay rabto in ay si toos ah ugu qaado Rafax, oo ah magaalada ay hadda ku noolyihiin boqollaal kun oo Falastiiniyiin ah oo intooda badan horay uga soo cararay deegaannada kale ee Gaza ee ay Isra’il burburisay, kuna dishay in ka badan 34 kun oo rayid ah.

Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo codsaday inaanan la magac-dhabin ayaa sheegay, in Dowladda Mareykanka ay si taxaddar leh uga fiirsatay hubka ay u direyso isla markaana ay garatay suurtagalnimada in hubkaasi loo adeegsado Rafax.

Hubkan ayaa koo kooban 1,800-2,000 oo pound oo bambooyin ah una dhiganta bambooyin culeyskoodu gaarayo 907-kg) iyo 1,700 500 oo pound oo mabmooyin ah.

Saraakiisha maamulka madaxweyne Biden ayaa dhowr jeer ooh ore ku celceliyay in aysan taageeri doonin duullaanka Rafax, ilaa ay Israil ka keeneyso qorshe lagu kalsoonaan karo oo ay ku nabad galayaan rayidka.

Duullaan dhulka ah oo ay Israil ku qaado Rafax ayaa khatar gelinaya nolsoha ilaa 1.3 milyan oo ruux oo in badan oo ka mid ah la nool gaajo, dawo la’aan iyo cabsi. Isra’il ayaa sheegtay in dadkan ay u rareyso qeybo nabad ah oo ku yaalla Gaza, hase yeeshee Falastiinyiinta ayaa sheegay in aysan jirin meel nabad ah oo ku taalla Gaza.

Saraakiisha ayaa sheegay in ay hubka kale ee dib u eegista lagu sameynayo ay ku jiraan gantaallaha loo soo gaabiyo JDAM ee ay diyaaradaha soo tuuraan.

Mareykanka ayaa iyo ilaa hadda ah dalka ugu badan hubka la siiyo Israil. Waxa uu si xoog leh usii dardargeliyay hubka wixi ka danbeeyay weerarki 7-badi October ee ay Isra’il kala kulantay Xamaas.