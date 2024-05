xisbi walba sidii uu u dhaqmay shacabka ayaa xukumi doona” Madaxweyne Biixi

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna murrashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga KULMIYE, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qaybgalay shirkii guddida fulinta ee xisbiga oo maanta ka qabsoomay xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay caasimadda Hargeysa.

Ugu horrayn, waxa shirka ibo furay madaxweynahana halkaas kusoo dhaweeyey guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna wasiirka arrimaha gudaha Mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo xubnaha hoggaanka ee xisbiga oo xarunta ku sugnaa, isaga oo ka warbixiyey hawlaha xisbiga iyo sida uu ugu hawllan yahay isu diyaarinta hawlaha doorashooyinka.

Shirka guddida fulinta ee xisbiga KULMIYE ayaa diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo ay kamid yihiin dardargelinta iyo u diyaargarowga doorashooyinka, heshiiskii u dhexeeyey Jamhuuriyadda Somaliland iyo Ethiopia oo meel wanaagsan maraya iyo xaaladda amni ee dalka.

Xubnaha guddida fulinta ee xisbiga KULMIYE, ayaa madasha kasoo jeediyey talooyin iyo aragtiyo aqoon iyo waayo-aragnimo ku dhisan, kuwaas oo wax ka tari kara dedaalka uu xisbigu ugu jiro inuu markii saddexaad oo xidhiidh ah ugu guulaysan lahaa talada dalka, kuwaas oo ay murrashaxa iyo hoggaanka kale ee xisbigu si weyn ugu riyaaqeen.

Guddoomiyaha guddida farsamo ee heshiiska dhex maray Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Ethiopia, ayaa isaguna xubnaha guddida uga warbixiyey halka ay marayaan hawlihii qaran ee loo igmaday, waxana uu hoosta ka xarriiqay inuu heshiiska guul ku dhaw yahay, labada dalna ku hawllan yihiin sidii uu heshiisku u hirgeli lahaa.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna murrashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga KULMIYE, ayaa isaguna dhankiisa xubnaha guddida fulinta uga warbixiyey heshiiska, waxana uu xusay in ka dawlad ahaan ay diyaariyeen heshiis hufan oo qarankani ka dheefi doono wixii uu ku taamayey muddada dhawr iyo soddonka sanno ah.

Markii shirku soo dhammaaday waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna murrashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga KULMIYE, Mudane Muuse Biixi Cabdi, isaga oo tilmaamay in la meelayn doono aragtiyaha kala duwan ee ay xubnaha guddida fulinta jeediyeen, waxana uu yidhi,“Shirkeenna maantu waxa u ku saabsanaa u diyaargarowga doorashooyina, ra’yiyo badan oo wax ku ool ah oo danta xisbiga iyo ta qarankaba ah oo tabaabulshaha doorashada ahna waynu ka doodnay, go’aammadaana waa la ururin oo ficil baa loo rogi, waqtiganna waxaynu ku jirnaa waqti doorasho, madaxweynuhuna laba koofayadood buu xidhan yahay oo tii qaranka iyo tii xisbigaba waan xidhanahay, immikana ta loo badan yahay waa tii hawlgalka xisbiga.”

Madaxweynuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay inaan caaddifadda dadka la gaadhsiinin meel aan laga soo celin karin, isaga oo digniin u diray murrashaxiinta kursiga u hanqal taagaya,“Shacbigu wuu codaynayaa oo qof waliba ninka uu doonayo ayuu u codayn doonaa, laakiin waxa laga midaysan yahay doorashadu inaanay khilaaf inagu keenin oo aan dadka caaddifaddooda nin kursi doonayaa aanu meel daran oo aan laga soo qaban karayn ka tuurin,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaas ku daray,“KUMIYE ahaan doorashooyinkii waynu gelaynaa, nasiib wanaag inta madaxweyneyaasha u sharraxani waa qolo aynu hore u wada ciyaarnay oo aynu aad isu naqaan, koox cusub oo tolo maxay yeeli doonaan la leeyahay ma aha, dadkuna way is garanayaan, murrashaxiintuna way is garanayaan oo masuuliyaddu iyagay saaran tahay.”

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu dadka dib u xasuusiyey dhacdooyinkii ay axsaabta qaranka qaarkood ku lugta lahaayeen ee dalka ka dhacay, bulshaduna kala garanayso cid waliba sidii ay u dhaqantay, waxana uu yidhi,“Doorashadii 2017-kii intii ka dambaysay sidii ay wax u dhaceen iyo qof kasta iyo xisbi walba sidii uu u dhaqmay shacabka ayaa xukumi doona, ninkii u xiiray, kii u hool-hoolay, kii hagardaameeyey iyo kii u hagar baxay shacabka ayaa qiimayn doona, KULMIYE-na waxa uu ku kalsoon yahay intii uu xukunka hayey ee 2010-kii ilaa iyo maanta inuu ku guulaysan doono doorashan iyo ta soo socotaba.”

Madaxweynuhu waxa uu is dultaagay sida uu xisbiga KULMIYE haldoorka ugu yahay axsaabta dhiggiisa ah ee la tartamaysa iyo sida ay u adag tahay in la helo cid isku dhererisa, waxana uu caddeeyey in KULMIYE diyaar u yahay qabashada doorasho hufan, natiijadeedana la aqbalo,“Waa’ayo xisbiga kale ee taariikhdaa leh ee 14-kaa sano iyo taariikhdii hore ee dalka waxaas u qabtay, yaa ku dherersan kara, waa kuma xisbiga leh waan soo halgamay, oo xorriyaddii baan wax ku lahaa, waa’ayo xisbiga odhan kara dhibaatooyinkii dhacay baan difaac ka galay lugtaan jiiday mooyaane, sidaa darteen xisbiyada tartamaya warwar kama qabno, waxana aanu ballan qaadaynaa, doorasho, dartan hufan, edeb leh, tudhaale leh iyo natiijada oo la aqbalo,” ayuu yidhi Muuse Biixi Cabdi.