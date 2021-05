Gudoomiyaha Hayadda Shaqaalaha dawlada Muxuu Ka Yidhi Cabashadii Garsoore Mahdi Jawaase

Waxaan cadaynayaa in Mahdi aanu ahayn shaqaale dawladeed oo rasmi ah, kumana jiro payrollka Dawlada. sababtaas awgeedna, kaalin kuma laha Hayada Shaqaaluhu inay ka hadasho ilaa qofku shaqaale rasmiya noqdo oo sharci ahaan galo payrollka.

Waxa kale oo aan xaqiijinayaa in Mahdi aanu ku jirin liiska qoraalka rasmiga ee Shaqaalaha kumeel gaadhka ah ee nooga yimi Wasaarada Ciyaaraha, sababtaas awgeedna imtixaanka shaqaalaynta kumeel gaadhka looga hakiyay oo iyaduna sharci ahaan sax ah.

Waxaan cadaynayaa in Hay’adda Shaqaaluhu keliya ay iyadu raacdo liisaska si rasmiya habqoraal ay Wasaaradaha iyo Hayadaha Dawladu ugu soo gudbiyaan, Kuwaas ayuunbaa sharci ahaan loo aqoonsan yahay in imtixaanka laga qaado kumana jirto xanydaabka sharci ee Hay’adda Shaqaalaha in ay iyadu ciday doonto qorto ilaa qoraal rasmiya uga yimaado Wasaarada ama Hay’adda ay khusayso ha ahaado shaqaalayn, anshax marin, abaal marin, dalacsiin, hoos u dhigid darajo, fasaxyada kala duwan, xaqsiin, iwm.