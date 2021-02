Ku: Muwaadin Kasta oo Damqasho Diineed iyo tu Dhaqan Leh

Ku: Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland

Ku: Madax Dhaqameedka Somaliland

Ku: Guddiga Wanaag Faridda iyo Xumaan Reebidda

Ku: Dhammaanba Culimada Reer Somaliland

Ujeeddo: Wax-ka-qabasho

Marka aad salaanta Islaamka ee qaaliga ah guddoontaan kaddib, waxan aad iyo aad uga xanuunsaday/xanuunsadaa mar kasta oo aan arkana dhulku ila wareegaa; fal aad u xun oo dalkeenna laga caadeystay oo beryan dambana faraha ka sii baxaya -gaar ahaanna xilligan lagu jiro ololaha doorashooyinka is-ku-sidkan.

Falkaasi oo dadnimada iyo diintaba ku xumi, waa Fulka ama qoolka ubaxa ah ee ay haweenka iyo gabdhaha yaryari qoorta u galiyaan ragga murashaxiinta ah iyo weliba ragga madaxda ah ama mudanta kalaba!

Mudanayaal, idinka oo sharaf leh, arrintaa aan soo tilmaamay oo xishood la’aan ah, isla markaasina shuqul gaalaad ah; waxa loo baahan yahay, in si degdeg ah looga hawlgalo oo loo joojiyo.

Ujeedada aan warkan idiinku soo gudbiyeyna ma aha, in fulka ama qool ubaxeedka la mamnuuco ama joojiyaba, waUjeeddo: Wax-ka-qabashoxanse ujeedaa, in la joojiyo hab dhaqankan haweenku ragga caasha saarayaan marka ay ubaxa u gelinayaan!

Maxaa diidaya, in wiilashu ragga ubaxa u galiyey? Gabdhuhuna dumarka u sudhaan ubaxa qoorta?Miyaanse ragga gacanta loogu dhiibi karin, inta haweenku luqunta u sudhayaan!??

Runtii, waa arrin aad u foolxun oo qiiro la’aan ah; sii eegashadeeduna waa Islaanimo iyo edeb la’aan!

Sidaa awgeed, waxan si xurmo iyo xishmadba leh idiinka codsanayaa; in si degdeg ah oo aan loo ka-la-hadhin wax looga qabto arrintaasi.

Miyaan la ila arag

Edaadka dhacay

Miyaan la ila arag

Ooriyaha fakaday

Miyaan la ila arag

Ubaxaa la sido

Miyaan la ila arag

Edebtaa la nacay

Miyaan la ila arag

Islaamka la diley

Miyaan la ila arag

Oday aan xishoon??

Wa Billaahi At-towfiiq

Cabdullaahi Maxamed Cumar

Email: timacadde56@hotmail.com