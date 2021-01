SHAN IYO LABAATANKA XUBNOOD EE GOLAHA DEEGAANKA HARGEYSI MA GANACSATAA?!

Sidee bay ku dhacday caasimadda dalkayga oo soddon sanno nabad ah, in ay meelaha qaar sida nadaafadda iyo beeraha shacabku ku nastaan ay Xamar oo soddon sanno hoobiye ka dhacayay, ugaga wanaagsanaato? Tani waxa ay damqaysaa qofkasta oo in uun damiirkiisu nool yahay. Hadda bal aan idin xasuusiyee Soomaalidu waxa ay odhan jirtay; hal waliba halka ay is dhigto ayaa lagu qalaa! Sida oo kale (AHN) Maxamed X. Dhamac “Gaarriye” wuxuu lahaa;

” Waxaan doono lagu karin,

Nin aan kaba dareen qabin,

In uu dayn ka maqan yahay?!”