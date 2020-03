Tallooyin wax ku ool ah oo ku saabsan ka hortaga xanuunka Covid-19

Published by: dawlad

Saamaynta Covid-19 kuma eka caafimaade, waa mid u gudbaysa dhinac dhaqaalena (haddaanay sii dhaafinba!). Haddaba, inagoo ogsoon in dadkeena badankoodu ay ku tiirsan yihiin dakhli bileed ama maalmeed, oo haddana og in goobihii shaqo, dugsi ama barkulan ee la iskugu iman jirey il dhaqaale u ahaayeen dadkeena qaarkood, garanaynana in dawladdeenu aanay bixin karin wax la mid ah waxa dawladaha kale ku bixinayeen si dadkoodu u joogaan guryaha (dawladda mishaharka ay bixiso ayaaba daliil kuugu filane), waxaan soo jeedin lahaa in bulshadu iska warhayso dhaqaale ahaan oo reer waliba iska xilsaaro:

1. In xilligan uu si dhaw uga war hayo jaarkiisa iyo qaraabadiisa duruufahani saameeyeen.

2. In la isku debciyo ururinta kirada guryaha iyo kharashyada kale ee joogtada ah sida biyaha iwm.

3. In aan lagu qamaamin urursi iyo keydsi raashimeed oo soo dedejin kara waxa aan kasii baqayno – oo ah in raashin qaaliyoobo ama la waayo.

4. In daaradaha guryaha, intii suurtogal ah, cuntada lagu beerto.