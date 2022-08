“Mar Dambe Dhici Mayso In Hal Reer La Isugu Tago”. Qaar Ka Mid Ah Madax-dhaqmeedka JSL

Madax-da Dhaqanka Ee Dalka, Ayaa Sheegay In Aanay JSL Mar Dambe Ka Dhici Doonin In La Isugu Beel Kaliya, Siddii Ka Dhacday Sannadkii 1994-kii, Waxaanay Yidhaahdeen “JSL Mar Dambe Ka Dhici Mayso In Hal Reer La Isugu Tago”.