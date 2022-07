Xisbiyada Mucaaradka ee degaanka Soomaalida oo cambaareeyay weerarka ay Al Shabaab ku soo qaaday dowlad degaanka Soomaalida

Haddaba Xisbiga Mucaaradka ee FEP oo kamid ah xisbiyada ugu waawayn degaanka Soomaalida ayaa waxa uu War saxaafadeedkiisa ku sheegay inay ka xisbi ahaan cambaaraynayaan weerarada Al Shabaab ay kusoo qaaday degaanka Soomaalida, waxa kale oo ay sheegeen in loo baahan yahay in si wada jir ah loogu midoobo Muxaafad iyo Mucaarad in dhinac looga soo wada jeesto ladagaalanka Al Shabaab, waa siday War saxaafadeedkooda ku sheegeen.