Dufcaddii 13aad ee Ka Bogsaday Xannuunada Dhimirka oo ka Qalin-jabiyey Xirfado lagu Baray Cusbitaalka Sahan

Hargeysa (OWN)- Cusbitaalka SAHAN oo lagu dabiibo, laguna daryeelo Dadka qaba Xanuunnada dhimirka oo ku yaalla Magaalada Hargeysa, waxa Salaasadii shalay lagu qabtay Munaasibad ballaadhan oo loo sameeyay Dad ka qalin-jebiyey Xirfado la baray markii ay ka bogsadeen xanuunkii dhimirka oo markii hore goobta loo geeyay.

Xarunta SAHAN oo ah ta ugu ballaadhan guud ahaan Geeska Afrika, ayaa lagu daryeelaa Dadka qaba xanuunnada dhimirka, iyadoo looga yimaaddo dalal badan oo Bariga Afrika iyo Caalamka intiisa kale ah, waxaana Dadka qaba Xanuunnada Dhimirka markay bogsadaan lagu baraa Xirfado ay ku shaqo tagaan, sida Dawaarka, samaynta Jaajuurka, Laydhka, Barashada Afka Soomaaliga, Qur’aanka Kariimka ah iyo Xirfado kale oo muhiim ah.

Sannad kasta waxa Cusbitaalka Sahan Illaahay Caafimaad ka siiyaa dad tiro badan oo bulshada dib ugu noqda iyagoo bad-qaba isla markaana xirfado kala duwan oo ay ku shaqo-tagi karaan soo bartay.

Haddaba, waxa Salaasadii shalay xaflad qalin-jabin ah xarunta Cusbitaalka Sahan loogu sameeyey Dufcaddii 13-aad ee inta ay bogsadeen, la baray Xirfado kala duwan.

Munaasibadda Qalin-jebinta ah, ayaa waxa ka qayb-galay Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Cabdixakiim Siciid Bustaale, Guddoomiyaha hay’adda Maamul-wanaagga iyo la-dagaalanka Musuqa Liibaan Ismaaciil Cali, Agaasime waaxeedka Arrimaha Bulshada ee Wasaaradda Qoyska Filsan Xuseen, Masuul ka socday Xafiiska Imtixaanaadka ee Wasaaradda Waxbarashada, Xildhibaanno ka tirsan Golaha Deegaanka Hargeysa, Siyaasiyiin, Dhakhaatiir, Madax-dhaqameed, Waalidiin iyo Maamulka Xaruntaasi.

Xubno ka mid ah waalidiinta iyo Qoysaska Dadka Xarunta ku jira oo munaasibadda ka hadlay, ayaa maamulka Sahan Hospital uga mahad-celiyey dedaalka ay geliyeen horumarinta adeegyada xaruntan lagu daryeello Dadka qaba xanuunka dhimirka, waxaanay ku baaqeen in xukuumadda iyo bulshaduba taageero ku garab-istaagaan Cusbitaalka Sahan.

Bashiir Maxamed Jaamac oo ah Guddoomiyaha, ahna aasaasaha Cisbitaalka SAHAN ee lagu daweeyo, laguna daryeelo Dadka qaba xanuunnada Dhimirka, ayaa ka war-bixiyey Marxalihii ay soo martay xaruntani iyo halka uu Maanta taagan yahay, waxaanu sheegay inay Maamul ahaan sii wadayaan dedaalka lagu horumarinayo xarunta, isagoo Laamaha Dawladdana u soo jeediyey inay gacan ka geystaan sidii xaruntu u sii wadi lahayd Daaweynta iyo daryeelka Dadka qaba xanuunnada dhimirka.

“Xarunta waxa hadda ku jira in ka badan 550 qof, intii ay jirtayna waxa dadka soo maray way ka badan yihiin 50Kun oo Qof. Dadka halkan ku jira way yar yihiin inta da’doodu gaadhayso 40-jirro, waa dhalinyaro, waa xooggii dalka, qaarkood waxaanu ka soo ururinay dariiqyada oo halista ku ahaa ammaanka caasimadda,” sidaas ayuu yidhi Bashiir Maxamed Jaamac.

“Halkan waxa xataa ku jira Dad xubintii taranka iska jaray oo aan kaadji karaynin, dadkaasi waxay u baahan yihiin in la caawiyo runtii oo dowladdu baahidooda u dhego-nuglaato,” ayuu yidhi Guddoomiye Bashiir.

Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo isagu Dhagax-dhigay Cusbitaalka Sahan 13-sanno ka hor oo goobta cusbitaalku ku yaallaa ahayd meel cidla ah oo aanay wax dhismeyaal ahi ka jirin, ayaa maamulka Sahan Hospital ku ammaanay dedaalka ay geliyeen horumarinta adeegyada cusbitaalka, waxaanu Md Axmed Yuusuf Yaasiin uu bulshada iyo xukuumadda u soo jeediyey inay taageeraan Sahan Hospital oo uu xusay inuu hawl muhiim ah oo awood ahaan ay dowladaha oo kali ah masuuliyadeeda ka soo bixi karaan.

Xildhibaan Jamaal Cusmaan Cabdilaahi, Xildhibaan Siikaawi oo ka tirsan Golaha Deegaanka Hargeysa ayaa ballan-qaaday inay xarunta Sahan la garab-taagan yihiin taageeradooda isla markaana dowlad hoose ahaan ay qorshaynayaan sidii miisaaniyad u gaar ah loogu samayn lahaa Cusbitaalka Sahan oo ay xuseen in lagu soo hadal-qaaday fadhiyo ay yeesheen Golaha Deegaanka ee Hargeysa.

Guddoomiye ku-xigeenka Komishanka Maamul-wanaagga iyo la-dagaalanka Musuqa Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi iyo Agaasimaha Arrimaha Bulshada ee Wasaaradda Qoyska Filsan Xuseen, ayaa dhankooda ammaanka dedaal maamulka xarunta Sahan u galay horumarinta adeegyada Cusbitaalka oo ay ku baaqeen inuu wali u baahan yahay taageero dhaqaale oo uu ka helo Dowladda iyo Bulshadaba.

Agaasimaha waaxda Arrimaha Bulshada ee Wasaaradda Shaqo-gelinta oo munaasibadda ka ballan-qaadday inay wasaarad ahaan cusbitaalka ka caawinayaan sidii shaqo-abuur loogu samayn lahaa Dadka ka bogsada Xannuunka dhimirka, ayaa maamulka Sahan Hospital u soo jeediyey inay hirgeliyaan xarun u gaar ah oo lagu daryeello Haweenka Qaba xannuunada Dhimirka.

Gebo-gabadii munaasibadda, waxa soo af-meeray oo hadallo dar-daaran iyo dhiirri-gelin ah ka jeediyey Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Cabdikariin Siciid Bustaale, ayaa ballan-qaaday inay wasaarad ahaan taageero ka geysanayaan horumarinta xarunta Sahan.

Ugu dambayntii, waxa halkaas shahaadooyin iyo abaal-marinno lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah ardayda cusbitaalka ka najaxday oo halkaas kaga markhaati-kacay waxtarka ay ka heleen Cusbitaalka Sahan iyo hab-dhaqan suubban oo ay kala kulmeen hawl-wadeennada iyo Shaqaalaha Xarunta muddadii ay ku sugnaayeen.

