Madaxweynaha Ukraine oo sheegay in aanay ka baqanayn Ruushka

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy oo sheegay in aanay ka baqanayn Ruushka, isla markaana ay u difaacayaan ciidooda, dhinaca kalena, ay diyaar u yihiin in ay la hadlaan Ruushka.

Madaxweyne Zelenskyy oo subaxdii hore ee Jimcaha ka soo muuqday warbaahinta, ayaa sheegay in uu la hadlay madaxda NATO balse, ay dhamaan toodba ka baqdeen in ay ka hadlaan qadiyada dalkiisa, balse taa badal keeda aanay iyagu ka baqanayn Ruushka.

“Maanta 27 kamid ah madaxda NATO, ayaan waydiiyay in Ukraine ay kamid noqonayso NATO iyo inkale, midna iima jawaabin, kuligood way cabsadeen, balse anagu ciddna kama cabsanayno, kama baqanayno in aanu waddan kayaga difaacno, kama cabsanayno Ruushka, kama cabsanayno in aanu Ruushka la hadalo”Ayuu yidhi madaxweyne Zelenskyy.