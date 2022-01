Xiisadda Ruushka iyo Ukraine oo meel xun marayso iyo Mareykanka oo digniin culus diray

Wasaaradda Gaashaan-dhigga Maraykanka ayaa sheegtay in Ruushku qorshaynayo inuu samaysto marmarsiiyo uu ku galo dalka Ukraine.

Af-hayeen u hadlay Pentagon-ka ayaa sheegay in Moscow durba qaar iyada u shaqeeya u dirtay in ay calan been ah ka taagaan soohdinta ay dalkaa la leedahay si ay ugu eedayso Kyiv, waxaanu intaa ku daray in sidoo kale Ruushku sii xoojiyey ololaha borobagaandada ah ee Ukraine lagaga dhigayo dal daan daansi wada.

Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Kyiv ayaa sheegtay in Ruushku uu qorsheynayo inuu hawlgalo kan la mid ah ka fuliyo dalka ay dariska yihiin ee Moldova.

Eedeymahan ayaa imaanaya ka dib markii ay guuldareysteen dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu yarenayay khalalaasaha Ukraine kuwaas oo socday mudoo toddobaad ah.

Aqalka Kremlin-ka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa beeniyey wararkaas, waxayna ku tilmaameen kuwo aan sal lahayn.

Ukraine ayaa Jimcihii ku eedaysay Ruushka inuu ka dambeeyay weerar dhanka Internetka ah oo lagu qaaday tobanaan website oo kuwa dowladda ah.

Kahor intaanay bogagga khadka ka bixin, waxaa la soo diray fariin u muuqatay digniin ku socota dadka reer Ukraine oo ah inay “u diyaargaroobaan dhibaatada ugu xun”.

Mareykanka iyo gaashaanbuurta Nato ayaa cambaareeyay weerarka, waxayna taageero u fidiyeen Ukraine.

Ruushka ayaan ilaa haatan ka hadlin weerarkaasi dhanka internet-ka ah.