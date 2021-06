Madaxweynaha Oo Caawa Kullan Isugu Yeedhay Duqii Hore Ee Caasimadda Iyo Musharaxa Cusub ee Caasimadda Hargeysa

Madaxweynaha oo u sharaxay labada masuul sababta ku dhalisay inuu ka naasuliyo maayarkii hore ayaa yidhi “Marka hore Magaalada Hargeysa oo is khilaafsani doorasho geli mayso anoo jooga ma dhici karto in iyadoo is khilaafsan oo is eryanaysa ay gasho doorasho, inaan isku kiin sii daayo oo aad magaalada ku durdurisaan anaa diiday, aad iyo aad baan kuugu mahad naqayaa Cabdiraxmaanow maanta waad guulaysatay”.