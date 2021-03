RAJADII GOBOLKA IYO RAGAADKA HADA MUUQDAA WAXA AY WER-WER GELINAYAAN MUSTAQBALKA DADKA KU DHAQAN MANDAQADA .

‘’ Waxa la joogaa xiligii aragtida iyo qorshaha siyaasadeed ee mustaqbalka

aynu wax ka badali lahayn ‘’

Gobolkani bariga Africa guud ahaan waxa daashaday dhibaatooyin iyo

colaado soo jireen ah oo ku qotoma waxyaabo ay ka mid yihiin dagaalo qoomiyadeed , dagaalo

xuduudeed , dagaalo diineed (caqiido) iyo dagaalo badan oo dano kale u badan oo ay ka mid

yihiin dagaalka argagixisada ee caalamiga ah oo aduunka oo dhan saameeyey isla markaana ah

dagaal aan xuduud lahayn , farogalinta dawladaha shisheeye iwm.

Waxa aad moodaysay in gobolku u muuqdo mid ka soo raynaya oo isfaham iyo aragti cusubi

imanayso oo umadaha gobolkani ku dhaqani ay soo fahmayaan in loo kaco wado cusub oo ah

wadajir iskaashi iyo wax wadaqabsi lagaga gudbo wax badan oo ragaad ka dhigay gobolka

bariga Africa , gaar ahaan geeska Africa .

Dhacdooyinka soo kordhay ee colaadaha siyaasadeed iyo xuduudeed ee Somalia iyo Kenya ,

dagaalkii Ethiopia ee gobolka tigray , arimaha biyo xidheenka Ethiopia iyo xaaladaha ay wataan

, Ethiopia iyo sudan oo iyaguna ay bari dhawayd ka dhex aloosmeen murano xuduudeed , arinka

ka dhaxaysa Djibouti iyo Erateria oo isaguna wali aan xal loo helin , xaaladaha Somaliland iyo

Somalia , marka aad waxan oo dhan si mug leh ugu fiirsato iyo raadka ay yeelan doonaan waxa

werwer kaa galaya rajada umadaha Alle gobolkani ku abuurey iyo mustaqbalkooga dambe.

Aduunka guud ahaan waxa ku muuqda xulfiyo siyaasadeed oo cusub oo dhamaantood ku

salaysan hadba danaha dawladaha ugu waaweyni leeyihiin iyo sida ay u waajahayaan , gobolkani

waxa uu ka mid yahay meelaha bartilmaameedka u ah aduunka ee aad loo danaynayo , ha

noqoto halka uu ku yaalo , ha noqdo marinada biyood ee muhiimka ah ee uu leeyahay , ha noqoto

dagaalka lagula jiro argagixisada , ha noqoto in gobolkani khayraad badan lagu tuhmayo oo uu

yahay mid dihin , waxa muuqata in indhaha caalamku geeska Africa iyo bariga Africa aad u

danaynayaan .

Waxa sidoo kale muuqda in tartan weyn oo dhaqaale uu aduunka ka socdo oo lagu tartamayo

sidii loo qabsan lahaa suuqa Africa oo ah suuqyada aduunka ugu waaweyn ee dawladaha

caalamka dhaqaalaha iyo wax soosaarka ku tartamaa ay isha ku hayaan , tartankaasi waxa laga

dareemayaa gobolkani oo maraykanka iyo china oo uu ka dhexeeyo xafiiltani wayni ay labaduba

ku sugan yihiin , sidoo kale waxa ku sugan dawlado kale oo aduunka ah oo ay dano badani kaga

xidhan yihiin , qaar kale oo badanina imika la saadaalinayo in ay yimaadaan.

Iyada oo ay socdaan waxani oo hirdano ah oo dhamaan ku wajahan gobolka ayaa dawladaha

gobolkani sii kala fogaanayaan , colaadaha isirka iyo qoomiyadaha ku salaysani sii badanayaan ,

waxaana ay ahayd xiligani goortii loo baahnaa in ay baraarug siyaasiya oo wayni uu ka bilaabmo

dhamaan dadka ka fekeraya rajada guud ee gobolkani , maadaama uu ay umaduhu iyo

dawladuhu yihiin wax isku wada xidhan oo aan kala maarmayn oo horumarka dal gaadho iyo

dhibta dal soo wajahdaa dhamaan inta kalena si toos ah iyo si dadban ba u gaadhi karto .

Waxa la joogaa goortii iyo xiligii la raadin lahaa aragti siyaasadeed oo ka badqabta saameynta

taariikheed ee tabban iyo riiqda ay reebeen waxaa hore ee soo jiray in la helo oo looga gudbo

xaga horumarka iyo iskaashiga umadaha ku dhaqan gobolkani guud ahaan iyada oo laga

faaiideysanayo waxii dhibaatooyin iyo ragaad ku soo dhacay dadka iyo dawladaha ka dhisan

gobolka , waxaana muhiim ah in jiilka cusubi ay u fekeraan sidii gobolkani u noqon lahaa mid ka

aduunka ugu hodansan ee loo soo hiloobo.

Rejada wanaagsan iyo yididiilada mustaqbal ee guud iyo ta gaar ahaaneed ba waxa ay ku xidhan

tahay dadka ku abuuran gobolkani sidii loogu abuuri lahaa hagid iyo hogaamin wanaagsan oo la

iska dhaxlo , taasi oo anfaci doonta boqolaalka qarni ee dambe dadka gobolkani u dhalan doona ,

dhibta iyo wax kasta oo adag oo aad maanta tacab galiso sidii looga gudbi lahaa , waa kayd

wanaagsan oo u yaalla dadka inaga dambeeya.

Halka aynu maanta gondaha iskula jirno oo uu dalba dal iska reebayo , qoomiyadiba qoomiyad

iska ilaalinayso , aragtideena ugu wayni ay tahay sidii nin waliba nin ka xiga iskaga reebi lahaa ,

waana waxa aynu halkan la dhaafi laanahay , muhiimada uma arko in aynu kala guulaysano ee

waxa igala weyn in aynu wada guuleysan karno , oo xataa dadka aduunka guudkiisa ku nool laga

badelo aragtida iyo hab dhaqanka siyaasiga ah ee is muquuninta iyo kala adkaanta ah .

Aduunka waxa la isku dhaafay sidii loo kala hor helay hogaamiyeyaal aragti fog ka leh

mustaqbalka iyo qaar hibo hogaamineed leh oo dadkooda iyo dalalkooda u jiheysa xaga hirku

uga muuqdo ee u baahan in loo hago dadkooga , wallow wax kasta oo cusub ay ku adag tahay

aadamaha hadana waxa lagu gaadhi karaa in aan laga daalin yoolka hogaamin hal abuur leh oo

umadaha gobolka u horseeda barwaawo , horumar , wax wada qabsi iyo meel wanaagsan .

Mohamed Abdi Jama

Mohamed Dhimbiil