Garyaqaan Guuleed Dafac Ayaa Sheegay Inuu Iska Joojinaayo Shaqada Garyaqaanimo

uddoomiyihii hore ee Xarunta Difaacista Xuquuqul Insaanka Madaxa Banaan ee Somaliland Garyaqaan Guuleed Jaamac (Daafac)’ ayaa ku dooday in uu ka rajo dhigay waa sida uu hadalka u dhigay ka dib markii uu arkay in aanay ka soo rayn lahayn Caddaaladdaradda Somaliland gudaheeda ka jirta iyo Qaynuunkii iyo Dastuurkii qaranka Somaliland aasaaska u ahaa oo Madaxda Xukunka Somaliland joogta inay ku Tunteen Sharciyadii dalka u taalay oo ay sababeen in aanu gabi ahaan sharciga waddanku shaqayn oo Dowladda Somaliland ay masuuliyadaasi dusha usaarantahay uu isagu go’aankan gaadhay.