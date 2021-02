Hirdinka Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Oo Xilli hore Bilaabmay

Hirdanka loogu jiro cidda noqon doonta Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ee la filayo in ay shacabku soo doortaan dhammaadka bisha May 2021-ka, ayaa u muuqda inuu durba ifafaalihiisii bilowday, ka dib markii toddobaadyadii u dambeeyey la dejiyey qorshe dhinaca Xukuumadda ka socday oo ay doonayso in ay kaga hor tagto Siyaasi qunyar socod ah oo isugu si hoose hankiisa guddoomiyaha Golaha Wakiillada u watay, kaas oo ka tirsan Xisbiga Waddani.

Shaacinta Murrashaxnimada Golaha Wakiillada ee Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon), ayaa daaha ka fayday bilowga hirdanka Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, cidda noqon doonta, Baashe Maxamed Faarax oo reer Sool ah dabaddii, waxaana loollankan u muuqdaa mid ka soo bilaabaya dhinaca Gobolka Sool ee Somaliland oo ay ka soo jeedaan Yaasiin Faratoon oo maanta hankiisa shaaciyey iyo Guddoomiye kuxigeenka Xisbiga Waddani Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo saddexdii sanno ee u dambeeyey ololihiisa Kursigaasi si hoose u watay, isla markaana ah murrashax u taagan Golaha Wakiillada.

Labadan masuul oo marka laga yimaado in ay isku deegaan yihiin, reer ahaan, isa sii xiga, ayaa waxa ay ku loollami doonaan, sidii ay u kasban lahaayeen codka deegaanka laga soo dooranayo, si mid walba uu u noqon lahaa ka deegaanku u doorto kursiga xildhibaanimo.

Marka laga yimaado, tartanka reerka dhexdiisa ee labadan nin, ayaa la filayaa haddii ay soo wada baxaan in hirdan kale oo salka ku haya Xisbinimo inuu dhex maro Kulmiye iyo Waddani.

Labadan masuul, ayaa ah kuwo saameyn ku leh, deegaannada ay ka soo jeedaan, inkasta oo Cabdirisaaq Khaliif yahay in ku dheereeya ololaha hoose kuna xidhan dadka deegaanka, isaga oo doorashadii madaxtinimada ee u dambaysay codad badan uga keenay Gobolka Sool Xisbiga waddani.

Doorashada Shirguddoonka Wakiillada ee sannadkan, ayaa la filayaa in ay noqoto mid u kulul, sidii tii doorashadii 2005-kii, ee keentay in Xisbiyadii Mucaaradka ee Wakhtigaasi Kulmiye iyo UCID, ay qaateen dhammaan xubnaha shirguddoonka, markii ay is bahaysteen, noqdeena aqbaliyadda.