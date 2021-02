Xabsiga Magaalada Berbera Oo Xaaladiisa Laga Dayriyey

Komishanka Xuquuqal Insaanka qaranka ayaa ka dayriyey xaaladda xabsiga Magaalada Berbera oo aan ku habboonayn in xabsi ahaan loo adeegsado.

Koomishanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga guuro madaama uu khatar ku yahay nolosha maxaabiista

“Xabsiga Berbera ayaa isagu gabi ahaanba u baahan in laga guuro, kaas oo aan ku habboonayn in xabsi ahaan loo adeegsado, maaddaama deegaanku yahay mid kulul, dhisme ahaanna halis gelin kara nolosha maxaabiista” ayuu yidhi warbixin kasoo baxday Xuquuqal Insaanka qaranka .

Dhinaca kale koomishanka Xuquuqal Insaanka qaranka ayaa sheegay in xabsiyadu caafimaad yihiin kuwo aad u hooseeya, maxaabiistuna aanay helin daryeel caafimaad oo ku filan taas oo ay sabab u tahay daawo ku filan oo aan oolin xabsiga. Sidoo kale shaqaalaha caafimaad oo ah kuwo kooban ama aanay jirinba una baahan khibrad ahaan in loo kobciyo, tiro ahaanna in la kordhiyo.