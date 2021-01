Maamulka Shirkadda Laydhka Sompower Oo Hortagay Guddida Joogtada Ah Ee Golaha Guurtida JSL

Guddida joogtada ah ee golaha guurtida Somaliland ayaa maanta kulan la yeeshay maamulka shirkadda laydhka ee Sompower.

Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha guddida joogtada ah ee golaha guurtida Somaliland xildhibaan Siciid Cabdilaahi Yasir, oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in sannadihii u dambeeyey ay diyaarinayeen sidii ay u xalin lahaayeen caqabado ka horyimid biyo ballaadhinta caasimada Hargeysa, wuxuuna xusay in ay qaarkood wax ka qabteen oo ay xaliyeen yeedhitaankooduna uu daba socday hawlaha biyo balladhinta ah, isla markaana uu yahay waajib saaran wixii bulshada caqabad ku ah inay ka hawl galaan una raadiyaan fardaamin.

Guddoomaha guddida joogtada xildhibaan Siciid Cabdillaahi Yasir isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi. “Waxaan soo dhaweynayaa maamulka shirkadda laydhka Somper, waxaa aanu idiinku yeedhnay idinka oo shacab ahba baarlamaan ayaanu idiin nahay, basle dulucda iyo ujeedadu waxaa ay tahay in muddo ah waxaa aanu diyaarinaynay oo sannado laga joogo una yeedhnay halkana ka warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa, maareeyaha wakaaladda biyuhu heerar badan ayuu ka sheekeeyay, in uu dalka keenay shirkaddo gacanta ku haya biyo gelinta caasimada ka socoto badhkeed, sida degmada Gacan Libaax iyo Maxamuud Haybe.

Haddaba mashruucii caqabado badan ayuu la kulmay shirkado hore oo qandaraasyo lagu siiyay oo Soomaali ah oo socon waayay, kuwa Itoobiyaana oo la keenay, xaalado badan ayuu soo maray oo uu ka waramay, caqabadihii kuwa waanu qaadnay kuwana weli waa ay na hor taagan yihiin.

Soomaalidu waxaa ay tidhaaha war la helyaaba tallo la hel, ee wixii bulshada caqabad iyo mushaakil ku ah in xal iyo maslaxad loo raadiya waa ku jirta meesha balse xaqiiqadu waxaa ay tahay dhinac maqale dhinaca kale aan maqalo, marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada xaaladaasina nooga warama”

Sidoo kale, maareeyaha shirkadda Laydhka ee Sompower Cabdillaahi Maxamuud Ibraahin (Cabdilaahi Beershiya), oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay intii ay socotay biyo ballaadhinta caasimaddu in ay kala shaqeynayeen wakaaladda biyaha ee Hargeysa, isaga oo xusay in aanu jirin wax khilaaf ah oo dhexmaray iyaga iyo wakaaladda biyaha ee caasimadda, wuxuuna intaas ku daray in marka ay dhigayaan kaybalada ay adeegsadaan habraacyada iyo hagayaasha badqabka korontada oo ay soo saartay wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Somaliland. “Waanu og nahay in biyo balaadhintii socoto, dalkana ay muhiim u tahay, khasatan Hargeysa, intii biyo balaadhintu socotay meel aanan kala soo shaqeyn wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ma jirto, oo taa idin soo gaadhay ay ugu danbaysay.

Meel khilaaf naggu dhexmaray oo wakaaladda in aanu wada shaqeyno aanu ka gacan taaganayna ma jirto.

Wakaaladda waxaa aanu kala soo shaqeynay ugu yaraan toddoba meelood oo waa weyn oo ay ku jiraan Keybalo, xadhkaha dabka qaada ee dhulka hoos maraa ee Keyballka marka la dhigayo maaha inta aanu soo yaacno in aanu meel uu qod qodane oo aanu xadhig ku aasnee, balse waxaa aanu raacna buug aywasaaradda tamartu diyaarisay, kaas oo la yidhaaho buuga hagaha iyo badqabka konrontada, oo idinkuna aad ka warqabtaan oo dawladda oo dhami isticmaasho”

Cabdilaahi Beershiya isaga oo hadalkiisa sii wata waxaa uu intaas raaciyay in marka ay doonayaan in ay dhulka hoostiisa mariyaan xadhkaha laydhka qaada in wasaaradda tamartu u soo dirto Injineero hawsha la eega. “Wasaaradda tamartu Injineero ayay noo soo dirta marka aanu doonayno in aanu Keybal hoos marino dhulka, kuwaasi oo eega intee guriga u jiraa, intee wadada u jira, keydka biyaha markii dhuumaha biyaha la gelinayay way nagu soo wargeliyeen oo Injineeradayada iyo kuwooda ayaa isku tagay, hawshii aanu ka qaban kareynay waanu ka qabanay dhibaatana kamay iman, annagu mar walba diyaar ayaanu u nahay in wixii sharciya aanu saxno sharciyada dalkana kama weynin, waananu u hoggaansanaaneynaa”

Dhinaca kale Eng. Maxamed Ibraahin oo ka tirsan maamulka shirkadda Sompower, oo sheegay in ay wada shaqeyn wanaagsan leeyihiin wakaaladda biyaha ee Hargeysa, taas oo la xidhiidha dhinaca hawlaha biyaha iy korontada iyo masaafadda ay isku jiri karaan meelaha beebabku marayaan iyo kaybalada laydhku, iyada oo laga taxadarayo khatar kasta oo ka iman karta isu dhawaanshaha biyaha iyo laydhka “Wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa xidhiidh wanaagsan ayaanu leenahay, sababto ah biyuhu dadka ayay dan u yihiin, umadda ayay dan u yihiin korontaduna waa u dan ah, mar walbana shuruuc ayay leeyihiin inta ay isu jirsanayaan biyaha iyo laydhku.

Annaga maanan kala gacan taagan oo markaliya maanan odhan xal keeni mayno, iyaguna mar kaliya namay odhan isma taagi kareyno, waxaanu ku baraarugnay uun Somper ayaa hor taagan biyihii oo diidan, annagu biyo aanu diidanahay ma jirto wuxuu waa farsamo, wixii farsamo ahna sidee ayaynu u hagaajina oo biyana aynu u hela laydhka aynu u heelaa uun weeyi”