DR. Dhakhtar H QALAN HOOYO UURLIYO ILMAHEEDA Adoo Macaash Doona. DIIDA DOOXASHA HANTIDOONKA AH

Salaamad iyo samo la kulan ayaan rajaynayaa guga 2021, ma ihi qoraa, mana ihi siyaasi, qalinkana uma qaadan cid gaara inaan ku aflagaadeeyo, balse waxjira iyo dhacdooyin xanuun badan oo aan la dhaadaneyn, guri kastana galay oo aan laga hadal nolosheenana asaas u ah baa qoraalka iga keenay , in farta lagu godaana ay tahay waajib ummadeed oo ina saaran, waxaynu nahay Islaam, waxaynu nahay dad, waxanu lee nahayn climo, aqoon yahay odayaal, dakhattir wanaagsan iyo dhakhaatiir xun oo qayral masuula, waxaynu cod dheer ku nidhi Dr. NOLOSHA ILMA UURKA KU JIRA IYO HOOYADU MACNO AYAY LEE YHIIN. (MUM & BABY LIVES IS MATTER). Waa midhihii saracii iyo tarankii ummada maaha waa wax lacag iyo maal ka sal balaadhan. Hooyadu waxay xaq u leedahay inay ilmaheeda si caadi ah u dhasho iyadoon aan la qalan, Hooyada iyo ilmaheedu waxay xaq u lee yihiin inaan noloshooda hanti loo sadqayn. Waxa caadi noqotay in 70% haweenka ama hooyada foolata ay qaliiin degdega lagu sameeyo oo ay Hooyada iyo ilmuhu israacaan, kala hadhaan ama badbaadaan Deegaanada Soomalida/Somaliland degto oo dhan marka laga reebo Jibuuti iyo Jijiga oo cusbitaaladoodu yihiin kuwo si caadi ah bulshada ugu adeega.

Balse Goobaha kale waxaa cusbitaalada loo samaystay in laga sameeyo adeega lacag waa caadi, balse nidaamkani qaybo ka mida waa dhibaato cusub oo aan jirin oo qof bukaanka ah lagu abuurayo si loogu hodmo sifo aan ku haboonayn, aqoon iyo dabarro iyo sharciyo addag oo lagula xisaabtamo cusbitaalada iyo dhakhaatiirta noocas ahina ma jirto, dawlad iyo shacab haday boqolaal dilaan, ciqaabta aad maqli kartaa waa dhakhtar baa la masafuriyey ajaaniba, kuwa ugu darani waa kuwa soomalida ah sharcigu maba qabto. Haddaba iyadoo caafimaadka guud khatartaas ku jiro waxaan hooyada u xushary ayaa ah inay tahay halista ugu weyn ee jirta. hadaynu sidan ku socono aynu inagu is dabar jarayno. Bal eeg si cusbitaalku u bixiyo kharashiyaadka, nalka, kirada, daawada, mushaharka dhakhatiirta, kalkaliyaaasha caafimaad iyo shaqaalaha, shidaalka, gaadiidka, iyo howlaha kale faa’iidona loo helo sida ugu fudud ee loo bixin karaa waa in la hello HOOYO UUR LEH oo la qalo. (Pregnant operation delivery 700$) Waa xaqiiqo jirta in KHARASHKA CUSBITAALKU ka soo baxo 60% hooyooyinka uurka leh ee lagu qallo. Waxase jirta qiyaasah in ka yar 7% keliya ay u baahan yihiin qaliin. Halka 53% soo hadhay lagu sameeyo qaliin aan saxsaneyn oo laga maarmi karyey, balse la door biday in qaliinka xadigaas leeg kharash cusbitaalka in loog sameeyo .

Tani waa mid xanuun badan oo daamiirka iyo maanka ka weyn, waa bahalnimo iyo dembi kan ugu weyn oo bulshada laga galay taasoo dowlad iyo shacaba aynu daawade sheekeye ka nahay, Sheekha, Maayaka, Odayga. Waa gacan ku dhiigle shaadh cad, Kolka horeba khiyaanadu waxay ka bilaabaan in qofka ehelkiisa laga saxeexo in wixii yimaada aanu masuul ka ahayn si aan loola xisaab tamin. Alla baddanaa oo baddanaa inta gacantooda iyo khalad qaliin oo ay sameeyeen ku maqan oo u god gashay. Waa xeelado xunxun caadi ka noqday qaar kamida cusbitaaaladeena ganacsiga. Hadda halistaas qarka u saaran inay ku biiraan Cisbitaalada Dowlada oo khatartasu dul hoganaysaa. Qormadani maaha malle awaal, mana aha sheeko samays waxay ka soo maaxdey, waa xaqiiqooyin iyo dhacdooyin muddo dheer isasoo tarayey meelo gobolo iyo goobo kal duwan, waqtiyo kala gedisan, haddase waa arrin meel kasta taal. waxaan lee yahay ehel iyo qaraabo magaalo ku nool ah iyo qaar miyiga iyo tuulooyinka ku dhaqan, sida badan ma maqlo dadka baadiyaha ku nool qof dumara oo limihii lagu qalay ama la jeexay. Balse magaalada 4tii Haweena ee foosha 3 baa birtu saaran tahay oo qalma. Sidaas darteed waxaan bulshada usoo jeedinayaa in arrintaas af, aqoon tallo, sharci, diin, dowlad, wax laga qabto laga dhiidhiyo sidii loo joojin lahaa in dadka sida hilibka laga ganacsado.

Wa billaahi tawfiiq