Dadka isticmaala TikTok oo loo ballan qaaday $5,000 haddii ay ku soo biiraan Facebook iyo Instagram

Shirkadda weyn ee baraha bulshada ee Meta ayaa ku yaboohday inay bixineyso illaa $5,000 (£4,040) taas oo ay siineyso hal-abuurayaasha caanka ah ee Maraykanka ee ku biira Facebook iyo Instagram.

Waxa ay sheegtay in kuwa kagasoo biiraya “barahan bulshada dhinac saddexaad” ay heli doonaan lacag caddaan ah oo ku salaysan “qiimaynta firfir-coonidooda baraha bulsho”.

In kasta oo aysan TikTok magac ahaan ku xusin, haddana waxay u muuqataa in Meta ay isku dayayso inay ka faa’iidaysato hubanti la’aanta ku xeeran appka ay xafiiltamaan, iyadoo su’aallo la iska weydiinayo in madaxweyne Trump uu heli karo hab uu ku ilaaliyo isticmaaleyaasha Mareykanka.

TikTok waxay sheegtay inay ku leedahay 170 milyan oo isticmaale gudaha Mareykanka – iyadoo qaar badan oo ka mid ah noloshoodu ku tiirsan tahay taas oo la micno ah in dad badan ay raadsan lahaayeen meel kale oo ay ku biraan haddii bartaasi bulsho la waayo.

Meta ayaa ku sheegtay mareegteeda in dadka loo ogolaado waxa loogu yeero “Barnaamijka gunnada ee kusoo biiritaanka” la siin doono lacagta inta lagu jiro 90-ka maalmood ee ugu horreeya ee app-ka, ilaa inta ay si joogto ah wax ugasoo qorayaan.

Isticmaalayaashu waa inay soo geliyaan ugu yaraan 20 muqaal oo Facebook ah iyo 10 muuqaal oo Instagram ah – nooca Meta ee fiidiyowyada tooska ah ee TikTok – muddada 30kii maalmood ee kasta.

Waxa kale oo sheegeen in kuwaasi ay noqdaaan fiidiyow cusub, halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa hore loogu wadaagay goobaha kale.