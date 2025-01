Abu Ubaida oo sheegay in heshiiska xabad joojinta uu ku xiran yahay niyadda Israel

Afhayeenka Garabka Militariga Xamaas ee Al Qassam, Abu Ubaida ayaa sheegay in ururkooda ay ka go’an tahay in si buuxda loo hirgeliyo heshiiska xabad joojinta Gaza iyo in ay maxaabiista is dhaafsadaan Maamulka Israel.

Afhayeenka ayaa sheegaya in Ururka Xamaas ee Falastiin uu waajib ka saaran yahay inay ixtiraamaan heshiiskan.

“Annaga waxaa naga go’an inaan ixtiraamno heshiiska xabad joojinta iyo is dhaafsiga maxaabiista.” Ayuu yiri Afhayeenku.

Afhayeenka ayaa ka digay in heshiisku uu ka fuli wayo dhanka Israel, maadaama ay caan ku tahay inaanay fulin wax kasta oo lagu heshiiyo, dunida ay ka marqaati tahay.

Abu Ubaida ayaa dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ugu baaqay inay Israel ku khasbaan in ay ixtiraamto heshiiska, ayna tahay in lagu la xisaabtamo, haddii ay ku xadgudubto.

Abu Ubaida ayaa intaasi ku daray in guusha geeddi-socodku ay ku xirnaan doonto niyadda Israel.

Warbaahinta caalamiga ah iyo tan Israel ayaa tebineysa in ay suurtagal tahay in Tel Aviv ay dib ugu laabato dagaalka Gaza, iyadoo aan la gaarin labada wareeg ee ugu dambeeya ee heshiiska xabad joojinta.

Afhayeenka Militariga Xamaas, Abu Ubaida ayaa isweydiiyay waxa Israel kaga soo horreya Gaza, haddii ay ka laabato heshiiskii xabad joojinta ee ay aqbashay 15-kii bishan.

Afhayeenka ayaa ku waramaya in dagaal-yahanada iska caabinta Falastiin ay maanta ka xoog badan yihiin, markii uu bilaabanayay dagaalkan 15 bilood ka hor.

Abu Ubaida ayaa muujiyay in Xamaas ay dooneyso in marka uu dhammaado wejiga koowaad ee heshiiska oo lix toddobaad soconaya ay qaybaha kale ee maxaabiista ku sii deyso wejiga labaad iyo kan saddexaad ee heshiiska, taas oo macnaheedu yahay in Xamaas aysan halis ku ahayn nolosha maxaabiista Israeliyiinta.

Abu Ubaida ayaa u muuqday mid shacabka Israel iyo caalamkaba ugu sheegayo in Tel Aviv ay iyadu tahay tan mar kasta khatarta ku ah in ay sii noolaadaan maxaabiista kuwooda nool ee la naawilayo inay dib ula midoobaan qoysaskooda.

Abu Ubaida ayaa warkan ku sheegay muuqaal uu soo duubay oo lagu baahiyay barta Xamaas ay ku leedahay Telegram-ka.