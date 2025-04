Puntland oo ganafka ku dhufatay ka qeyb galka Shirka wadatashiga ee uu ku baaqay Madaxweynaha Soomaaliya

Wasiirka warfaafinta ee Dowlad Goboleedka Puntland Maxamuud Ceydiid Dirir ayaa sheegay in aysan Puntland waqtiga aysan u haynin ka qeyb galka Shirka wadatashiga ee uu ku baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee looga arrin sanayo xaalada guud ee siyaasadda dalka.

Ceydiid Dirir ayaa shaaca ka qaaday in Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni uusan wax fursad ah u haynin Shirkaasi uuna ka shaqeenayo dagaalka ay Puntland kula jirto Kooxda Daacish, oo ay faraha kala baxeen Siyaasadda Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh.

Wasiir Ceydiid Dirir ayaa tilmaamay in Puntland ay sugi doonto marka uu Madaxweynaha Waqtigiisa uu dhammado wixii ka horeeyana ayyan jirin wax wada hadal ah ay la galayaan Dowladda Dhexe, waxa uu Madaxweynaha ku eedeeyay inuu damacsan yahay in indhaha beesha caalamka uu tuso in Puntland ay tahay cidda wax diidan.

“Dad isku keen bay yiraahdeen Beesha Caalamka, balse waxa uu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo in dadkii ay imaan waayeen, Deni Dagaal buu hogaaminayaa, Tuutooyin iyo dawooyin ayuu qeybinayaa, isagu waa Komaandar ciidan hogaaminaya, Xasan Sheekh waa qof iska ciyaaraya, waa baagamuundo isagaa Madaxweyne isku ah, isagaa Ra’iisul wasaare, waa qof iska qaabilaya wasiiru Dowle waxa uu qaabilayaa Guddoomiyaha Midowga Africa oo ay ahayd inuu Ra’iisul wasaaraha qaabilo” ayuu yiri Wasiir Ceydiid.

Marka wax laga weydiiyay Wasiirka waxa iyaga iyo Dowladda Dhexe isku hayaan iyo inuu jiro wada hadal u socdo labada dhinac ayaa wasiir Ceydiid waxa uu shaaca ka qaaday inaysan jirin wax wada hadal ah oo labada dhinac u dhaxeeya waxa la isku haayana aysan ahayn jago ay tahay mabaa’diida dalka.