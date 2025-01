Puntland oo sheegtay in ay isu soo dhiibeen ajaaniib ka tirsan Daacishta Somaliya

Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa sheegay in ay jiraan xubno ka tirsan ajaaniibta ka barbar dagaalameysa Daacishta Somaliya ee ku sugan Gobolka Bari oo isu soo dhiibay maamulka.

Maxamuud Caydiid Dirir ayaa sheegay in Puntland ay cafis u fidineyso cid kasta oo go’aansanta in ay isu soo dhiibto maamulkaasi.

Wasiir Caydiid ayaa tilmaamay in Puntland ay Hay’adda Socdaalka Adduunka ee IMO iyo Bisha Cas kala shaqeynayso, sidii xubnahaasi dib loogu celin lahaa dalalkooda.

Wasiirka ayaan sheegin tirada xubnaha isa soo dhiibtay iyo goobta lagu qaabilay, isagoona qorshaha dib-u-cejinta ku sheegay mid hadda uun bilow ah.

Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa 21-kii bishii December ballanqaaday in la cafin doono maleeshiyada Daacish iyo Al Shabaab, haddii ay isa soo dhiibaan.

Madaxweynaha ayaa xilligaasi sheegay in maleeshiyadaasi la nabadgelin doono, dibna ay Puntland ugu diri doonto bulshooyinkooda.

“Waxaan kaloo halkan rabaa inaan baaq uga diro cid kasta oo ururadaas xagjirka ku jirtay oo diyaar u ah inay ka tanaasusho howshii ay ku jirtay, waxay Dowladda Puntland ay u fidineysaa in ay nabadgelyadooda ka shaqeyso, bulshadana dib ugu dirto, wixii Soomaali ahna ay dadkooda ku celiso, wixii ajnabina dalalkooda haddii ay u baahdaan in la gayn doono. Ma rabno dhiig bani’aadam, laakiin ciddii ku madax adeygta waxaan farayaa Ciidamada Dowladda inay waajibkooda ka gutaan.” Ayuu yiri Madaxweyne Deni.

Ciidanka Puntland ayaa mooddaa in ay culeys weyn ku hayaan dagaal-yahanada Daacish ee ku sugan Buuraha Calmiskaad ee Gobolka Bari, ka dib weerarkii 31-kii bishii December ku qaadeen fariisimaha ay Ciidanka Puntland ku leeyihiin deegaanka Dharjaale ee gobolkaasi.

Madaxweyne Deni ayaa bishii December ku dhawaaqay hawlgal ay Ciidanka Puntland ku xoreynayaan goobaha ay Shabaab iyo Daacish kaga sugan yihiin deegaanada Puntland.

Puntland ayaa waxaa muuqata in hawlgalkeeda ay hadda si gaar ah ugu wajaheyso Daacishta Calmiskaad, ka dibna ay u jiheysan doonto goobaha ay Shabaabku degan yihiin.

Puntland ayaa malaha ka baxsaneysa in mar qura ay laba furin isku furto, taas oo laga yaabo inay keeni karto in ay is garabsadaan labada maleeshiyo oo muddo dheer uu dagaal ka dhaxeeyay.

Daacishta Somaliya oo ah garab ka jabay Al Shabaab ayaa daba-yaaqadii bishii October ee sanadkii 2015 looga dhawaaqay Buuraha Galgala ee Gobolka Bari, tan iyo xilligaasna waxaa la sheegaa in dagaal uu ka dhaxeeyo.