Nuxurka Qodobada lagaga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

Fadhigii 14-aad ee Shirka Golaha Wasiirada Jammhuuriyadda Somaliland oo uu shir-gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada Somaliland, waxana lagaga wada hadlay arrimo badan oo mudnaan u leh Qaranka Somaliland, qodobada maanta waxa ka mid ahaa:

(𝟏) Warbixin guud oo la xidhiidha Xaaladda Amniga dalka, waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga, isoo Golaha u sheegay in guud ahaanba Amniga dalku sugan yahay, marka laga reebo fal dambiyeedyada maalinlaha ah ee ka dhaca Bulshada iyo shilalka gaadiidka. Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in Qaran ahaan ay lagama maarmaan tahay in aynu si weyn uga feejignaano saamaynta ay inagu yeelan karto xasilooni darrada ka jirta marrinka Badda Cas iyo hirdanka ka dhexeeya Quwadaha waaweyn.

(𝟐) Wasiirka Wasaaradda Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha ayaa isaguna Golaha siiyey warbixin guud oo la xidhiidha xaaladaha dhaqaale ee dalka iyo hab-sami-u-socodka ururinta cashuuraha iyo kobcinta Dakhliga Qaranka.

Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in uu dhammaaday 3-biloodkii koowaad ee sannan Miisaaniyadeedka 2025-ka. Wasiirka ayaa cadeeyey in nasiib wanaag ay muuqato kor u kac xagga Dakhliga ah, kaasi oo 19% ka sarreeya marka loo eego sannadkii 2024-ka. Sidoo kale, Wasiirku waxa uu sheegay in isku xidhka nidaamka Maaliyadda ee Cashuuraha ku waajibay iibka ee Shirkadaha Korontada iyo kuwa Isgadhsiintu ay meel wacan marayaan, taasoo kor u qaadi doonta Dakhliga dalka.

(𝟑) Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Khayraadka Biyaha ayaa ka war bixiyey xaaladaha abaaraha iyo biyo la’aanta ee ka jirta Gobollada Bariga iyo in loo baahan yahay in la abaabulo gurmad Qaran oo qorshaysan.

(𝟒) Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ayaa Golaha Wasiirrada siiyey warbixin guud oo la xidhiidha hab-sami-u-socodka ciyaaraha, caqabadaha jira iyo arrimaha u baahan in wax laga qabto si loo kobciyo jidhka iyo garaadka Dhallinyarada.

Wasiirku waxa uu sheegay in ay soo dhamaadeen Horyaalka Kubbada Cagta ee Gobollada Awdal iyo Saaxil. Sidoo kale waxa soo gabagaboobay Shirka Daneeyeyaasha Ciyaaraha, iyo in la qaban doono Doorashada Xidhiidhka Kubadda Cagta, Kolayga iyo Ciyaaraha fudud. Wasiirku waxa uu sheegay in Wasaaraddu ay qaban doonto Tartanka Ciyaaraha isku-dhafan oo nooc walba leh, oo lagu qaban doono Hargeysa, Bisha 8-daad, 2025-ka.

(𝟓) Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyi-gelinta JSL ayaa Golaha Wasiirrada siiyey warbixin waafi ah oo la xidhiidha doorka iyo masuuliyadda Wasaaradda taasi oo ah in Wasaaradu ay tahay hayy’ad dawli ah oo u adeegta muwaadiniinta Somaliland.

Wasiirku waxa uu sheegay in Warbaahinta Qaranku aanay noqon doonin meel cid laga af-lagaadeeyo ummadana lagu kala qaybiyo sidii hore u dhici jirtay, balse Warbaahinta Qaranku ay noqon doonto mid tabisa warar dhex-dhexaad ah oo ku salaysan xaqiiqada isla markaana ku salaysan danta iyo maslaxadda ummadda JSL iyo wadajirkiisa ummad ahaaneed. Wasiirku waxa uu sheegay in la qaban doono Shirweynaha Qaran ee Dhaqanka Somaliland .

(𝟔) Madaxweynuhu waxa uu warbixin ka dhegaystay Wasiirradii loo kala diray Gobollada dalka si farxadda Ciidal Fitriga ula qaybsadaan bulshada Somaliland ee ku nool Gobollada iyo Degmooyinka dalka. Wasiirradu waxa ay sheegeen in ay bulshadu aad u soo dhaweeyeen ka qayb galka madaxda Xukuumadda ee Munaasibadda Ciidul Fidriga.

(𝟕) Ugu dambayntii, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu Golaha la wadaagay xog warran guud oo la xidhiidha dedaalladii nabadaynta iyo Qaramaynta Ciidamada Madaniga ah ee Gobolka Sanaag, isagoo sheegay in Degmada Ceerigaabo ay hawlahaasi soo gabagaboobeen, arrintaasi oo ay ay kaalin laxaad leh ka qaateen Madaxweyne ku-xigeenka JSL iyo Weftiga culus ee uu hoggaaminayo.

Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu rajo wacan iyo niyad-sami ka muujiyey xidhitaanka nabada Ceel-Afweyn oo ilaa hadda si fiican u socota. Madaxweynuhu waxa uu Golaha u sheegay in dhawaan la bilaabo doono Qaramaynta Ciidamada Madaniga ah ee Gobolada kale ee Bariga.