Ciidamada Israel oo noqday dhibaneyaasha labaad ee dagaalka Gaza

Marka laga soo tago in dagaalka ka socdo Marinka Gaza uu galaafanayo nolosha shacab badan oo aan waxba galabsan, haddana khubarada militariga ee Israeliyiinta ayaa sheegaya in dhibaneyaasha kale ee dagaalkan ay yihiin Ciidamada Israel.

Ciidamada Israel oo bishii 15-aad ka dagaalamaya gudaha Gaza ayay xujo ku noqotay inay ka adkaadaan kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo Xamaas ay hoggaamiso.

Ciidamadan oo bishii October xoogooda isugu geeyay waqooyiga Marinka Gaza ayaa iska caabin xoog badan kala kulmaya kooxaha wax iska caabinta.

Inkastoo ciidamadu ay halkaasi ka wadaan hawlgal aan noociisa horey loo arag, marka aad eegto go’doominta daran ay ku hayaan iyo duqaymahooda aan kala joogsi lahayn ayaa waxay haddana iska caabin nool ay iska kulmayaan kooxaha iska caabinta.

Ma cadda khasaaraha dhabta ah ee Xoogaga Xamaas ka soo gaaraya dagaalka, waana xilli lala yaaban yahay, sida ay uga xeeladeysanayaan duqaymaha baahsan ee Israel. Iyadoo saacad kasta ay duqayn ku socoto ayay haddana awoodeen inay hurdada u diidaan colka ka soo horjeeda.

Fallanqeeyeyaasha ayaa sheegay in Israel ay ku gacan sarreyso weerarada xagga cirka, balse looga firfircoon yahay dagaalka dhulka.

Xoogaga Xamaas iyo kooxaha kale ee ka barbar dagaalamaya ayaa inta badan adeegsanaya weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, oo ay barbar socdaan qaraxyada lagu sii diyaariyay waddooyinka, guryaha qaarkood ee laga barakacay iyo toogashada ay meelaha fogfog wax ka soo tooganayaan.

Xoogaga iska caabinta ayaa ciidamada soo duulay ku weeraraya dhismooyinka ay isku dayayaan in ay ku nastaan, waddooyinka iyo fariisimaha ay ka sameysteen waqooyiga Gaza.

Ciidamada Israel oo kuwo baqdin la nool ah ayaa mararka qaarkood dhexdooda dil iyo dhaawacba isugu gaysanaya meelaha ay kaga sugan yihiin Marinka Gaza.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in ciidamadu ay dhexdooda is tooganayaan, iyadoo Xamaas aysanba wax weerar ah ku soo qaadin, militariguna aanay si sax ah uga warbixin khasaaraha dhabta ah ee ciidamada, inkastoo militarigu ay qirteen in sanadkii hadda dhammaaday ay ciidamadu ay dhowr iyo labaatan askari isaga dileen gudaha Gaza.

Militariga Israel ayaa waxay xaqiijiyeen inaanay jirin meelo la ogyahay oo loogu tagi karo Xamaas, aan ka ahayn inay weeraradooda abaabulan ka soo qaadaan saldhigyada ay ku leeyihiin godadka dhulka hoostiisa, isla-markaana ay si wanaagsan ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamadooda.

Jananka hawlgabka ka noqday Ciidamada Israel ee lagu magacaabo General Itzhak Brik ayaa sheegay in Ciidanka Difaaca Israel ay wajahayaan, waxa uu ku sheegay dagaal dhiigbax ah.

Waxa uu sheegay in ciidamadu ay dhibaateynayaan dadka rayidka ah, iyagiina ay la kulmayaan sida uu yiri dagaal aysan wax nafsad ah u haynin.

General Brik ayaa maqaal uu qoray ku sheegay in ciidamadu ay daalan yihiin, ayna u baahan yihiin waqti nasiino ah iyo in laga soo saaro Marinka Gaza, haddii aysan taasi dhicina ay soo dedejin karto burburka Israel, sida uu yiri.

Jananka ayaa shacabka Israel uga digay taageeradooda xukuumadda xagjirka ah ee uu hoggaamiyo Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, taasoo ku jiidi doonta sida uu sheegay meel aan ka soo noqosho lahayn.

Jananka ayaa marar badan Wasiirada xagjirka ah ee ka tirsan xukuumaddan ku eedeeyay inay garanayaan dagaal oo keliya, welibana dagaal aan natiijo lahayn, dhiigbax mooyee.

Axaddii ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in waqooyiga Gaza laga saaray mid ka mid ah guutooyinkii ciidamada ee saddexdii bilood ee ugu dambeysay ka dagaalamayay, walow aysan Militariga Israel xaqiijin.

Xeeladaha ay adeegsanayaan Xoogaga Xamaas iyo dagaal-yahanada kale ee Falastiiniyiinta ayaa waxaa la leeyahay waxay jahwareerisay hawlgalkii Israel ee Gaza. Khubarada ayaa sheegaya in mar kasta oo Israel ay wax ka bedesho qorshaheedii dagaalka ay iska caabinta Falastiin la imaneyso qidado kale oo dagaal, isla-markaana ay dhibaato ku noqdeen hawlgalkii laga waday Gaza, illaa iyo haddana aysana Israel garaneyn qorshe haray oo lagaga adkaan karo xoogagaasi.

Labada dhinac ayaa ku daalay dagaalkan, waana dagaalkii ugu xumaa, uguna adkaa ee ay Ciidamada Israel ka galaan Gobolka Bariga Dhexe.