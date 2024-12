29 qof ayaa weli la la’ahay kaddib markii lagu afduubtay Kenya KenyaXigashada Sawirka,Getty Images Guddiga qaranka xuquuqda aadanaha Kenya oo magacooda loo soo gaabiyo (KNCHR) ayaa walaac ka muujiyay tirada sii kordheysa ee dadka laga afduubanayo dalka iyado sida la sheegay 26 qof la la’yahay ilaa iyo markii ay dhaceen dibadbaxyadii dowladda looga horjeeday bishii Juun. Qoraal shalay ka soo baxay KNCHR ayaa lagu sheegay in ay ogaadeen in afduubyada ay si hoose u sameeyeen shaqsiyaad hubeysan oo aan la aqoon. Waxay intaas ku dareen in sidoo kale ogaadeen in dadka la afduubtay ay ahaayeen kuwa si weyn uga horjeeday dowladda. KNCHR waxay kaloo sheegtay in ay jiraan saddaxdii bilood ee la soo dhaafay 13 kiis oo afduub ah ama la la’yahay. Tirada guud waxay taas ka dhigeysaa 82 qof ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan. Dhinaca kale komiishanka boolisku waxay sheegeen in ciidamada boolisku ay feejignaadaan si ay u gutaan waajibka ka saaran ilaalinta rayidka, waxayna intaas ku dareen waa in dad loo soo qabto afduubyadaas sida aan qarsoodiga aheyn loo fuliyay.