Hargeysa Dhacdo Naxdin Leh: laba Qof Oo Mayd Ah Ayaa Laga Helay Gaadhi

Huda Axmed Sh. Faarax iyo Xamse Axmed Yuusuf oo ahaa laba qof oo dhallinyaro ah, ayaa saaka maydkooda laga dhex helay baabuur nooca raaxada ah xaafadda Shacabka ee magaalada Hargeysa.

Labada dhallinyarada ah oo xalay fiidkii qoysaskooda ka soo baxay, ayaa la waayay, iyaga oo ka jawaabi waayay telefoonadooda gacanta, isla markaana saaka ayaa baabuurka dhexdii laga helay iyaga oo mayd ah.

Agaasimaha Guud ee Isbitaalka Hargeysa ayaa sheegay in maydka la keenay isbitaalka, isla markaana ay baadhis ku wadaan dhakhaatiirta iyo hay’addaha dambi baadhista ee booliiska.

“Run ahaantii waa dhacdo ugub ah. Sababta dhimashada dhalisay, halka ay wax ka bilaabmeen, iyo halka ay wax ku dhamaadeen waa la ogaan doonaa”ayuu yidhi agaasimuhu. Anaga hadda ayuunbaa nala soo gaadhsiiyay, baadhitaankii hadda ayuun buu bilaabmay”.

Inanta ayaa ahayd inan dhallinyaro ah, halka inanka geeriyooday uu ka mid ahaa ciidanka ilaalada madaxtooyada Somaliland. Qoyska gabadha geeriyootay ayaa OWN u sheegay in ay xalay guriga ka baxday, kadibna ay mar dambe telefoonkeeda qaban wayday, isla markaana telefoonkeeda laga helay fariin ay inanka u dirtay ka hor inta aanay la kulmin iyada oo tidhi, “Hadda ayaan soo baxay.”

Askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada ayaa OWN u sheegay in laga shakisan yahay in ay cabeen cabitaan sun lagu daray. Laakiin wali baadhitaan lagu wado nooca sunta iyo cida ka danbaysay shirqoolkan.