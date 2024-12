Madaxweyne Xasan: Axmed Madoobe 14 sano ayuu Jubbaland joogaa waligiis hal tuulo kama xorayn Alshabaab

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa beeniyay eedeymaha sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso inay burburiso Jubbaland, kadib markii ciidamo dowladdu ay u dirtay gobolka Jubbada Hoose.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in aysan jirin niyad ama qorshe dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay farageliso maamulka Jubbaland.

Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa sheegay in dowladdu doonayso in Jubbaland laga xoreeyo Alshbaaab. Wuxuu sheegay in Axmed Madoobe uu muddo ku dhow 14 sano hayey xilka madaxweynenimo ee Jubbaland, balse uusan xoreyn hal degmo oo ka tirsan maamulkaas.

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in hubka iyo taageerada ay caalamka ku bixiyeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu Axmed Madoobe hubkaas ku kaydsaday bakhaaro halkii uu uga faa’ideysan lahaa xoraynta gobolka.

“Waligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo. Maalintii ciidanka dowladdu yimaadeen Raaskambooni, ayuu lasoo baxay hubkii loogu talo galay in Shabaab Jubbaland looga xoreeyo,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Dhinaca kale, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in aan loo baahnayn in la qabyaaladeeyo tallaabooyinka ay dowladdu waddo. Wuxuu sidoo kale cadeeyay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay inay xal siyaasadeed iyo amni u horseeddo dhammaan gobollada dalka, oo ay ku jirto Jubbaland.