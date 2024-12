Iran iyo Ruushka oo ka wada hadlay xaaladda dalka Suuriya

Wasiirada Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi iyo Ruushka Sergey Lavrov ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii khadka teleefanka kaga wada hadlay xaaladda dalka Suuriya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegtay in Wasiiradu ay ka hadleen baahida loo qabo in Iran, Ruushka iyo Turkiga ay ka wada shaqeeyan xaaladda soo korortay, si looga fogaado isku dhac dhexdooda ah.

Wasaaradda ayaa qoraal ku sheegtay in tani ay saddexda dal ka caawineyso inaysan ku dhicin, waxa ay ku sheegtay shirqoolka khatarta ah.

Sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa sheegtay in labada Wasiir ay ka wada hadleen walaaca xoogan ee ay ka qabaan dagaalka dib uga qarxay dalkaasi ee ka dhashay weerarada ay kooxaha fallaagada ku hayaan qaybo ka mid ah dhulka ay ku sugan yihiin Ciidamada Dowladda Suuriya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa warsaxaafadeed ku sheegtay in dhinacyadu ay isku raaceen in la isku dubarido jawaabahooda.

Moscow iyo Tehran ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan Dowladda Suuriya ee ka dhanka ah xoogaga fallaagada ee la wareegay inta badan magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi waa Aleppo ama Xalab.

Nuxurka wada hadalkooda ayaana ah in labada dal ay qaadaan tallaabooyin lagu difaacayo dowladda dalkaasi, laguna joojinayo kooxaha hubeysan.

Tehran iyo Moscow ayaa ah xulafada ugu muhiimsan ee Dowladda Madaxweyne Bashar Al Assad, waxayna tuhunsan yihiin in Mareykanka iyo Israel ay hubeynayaan kooxaha ka soo horjeeda dowladdiisa, iyagoo kaashanaya Turkiga.

Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa mar sii horreysay duqeeyay magaaladaasi, si loo joojiyo is ballaarinta kooxahaasi.

Kooxda La socodka Xuquuqda Aadanaha Suuriya (SOHR) ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in duqayntu ay noqoneyso tii ugu horreysay ee Ruushku uu ka gaysto magaaladan, tan iyo sanadkii 2016, markaas oo Ciidamada Dowladda ay dib ula wareegeen.

Iran oo sanadihii u dambeeyay kordhisay joogitaankeeda dalkaasi ayaa ka sameysatay kaabeyaal militari, si loo difaaco dowladda dalkaasi, loona xoojiyo dhidibka iska caabinta ee Gobolka Bariga Dhexe. Dhidibka iska caabinta waxaa la isku yiraahdaa ururada hubeysan ee gobolka ee Iran hubeyso.

Iran ayaa lagu eedeeyaa inay dalkaasi u adeegsato meel ay hubka u soo mariso Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Xisbullah ayaa sanado ka hor iyadoo gacan siineysa Dowladda Bashar Al Assad ay dalkaasi dagaal adag kula gashay kooxihii ka soo horjeeday. Xisbullah ayaa la aaminsan yahay in ay door weyn ka qaadatay in la wiiqo awoodda kooxahaasi, inkastoo lagu dhalleeceeyo in xoogageeda ay laayeen dad rayid ah.

Ruushka ayaa sidoo kale saldhig weyn oo militari ku leh magaalada Badda Mediterranean-ka ku taala ee Latakia. Magaaladan dekedda leh ayaana ku taala goob istiraatiiji ah.

Saldhigga Hmeimim ee bariga Latakia ayaa waxaa degan Ciidanka Cirka Ruushka, waana goob uu Ruushku ka ilaaliyo dowladda dalkaasi.