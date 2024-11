Dawladda Somaliland waxay Cambaareynaysaa Weerarka Nidaamka Muqdisho ee Qorilugud: Baaq Caalami ah oo Looga Fadhiyo Cambaareyn,

Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay si cad u cambaareynaysaa weerarka waxashnimada ah ee shalay lagu qaaday degmada Qorilugud iyo nawaaxigeeda, oo ay fuliyeen nidaamka Muqdisho iyaga oo la kaashanaya maleeshiyaadka ka soo jeeda gobollada bari ee Sool iyo kooxaha argagixisada ee AS ee ku sugan Buhoodle, oo bartilmaameedsaday muwaadiniinta aan waxba galabsan ee Qorilugud iyo deegaanada ku xeeran. Ficilkaasi waa isku day cad oo ay ku doonayaan maamulka fashilmay ee Muqdisho inay ku carqaladeeyaan doorashooyinka dimuqraadiga ah ee Somaliland ee ku beegan 13-ka November, 2024.

Waxay kale oo dhacdo muhiim ah u tahay, in Cabdiqani Sulub, oo ahaa Taliyaha Labaad ee xerada AS ee ku taal Buhoodle, lagu dilay dagaalkaasi, taas oo si cad u muujineysa ku lug lahaanshaha AS. Beesha caalamka waa inay ka warqabtaa arrinkan. Ficiladan waxay yihiin xadgudub ba’an oo lagu sameynayo madax-bannaanida Somaliland iyo xasiloonida gobolkani. Nidaamka Muqdisho wuxuu adeegsanayaa xeelado argagixiso iyo xadgudubyo ka dhan ah muwaadiniinta Somaliland, taas oo muujineysa quusta ay ku jirto iyo ixtiraam la’aanta nolosha aadanaha. Weerarkan waa hanjabaad toos ah oo aan kaliya ku wajahan dimuqraadiyadda Somaliland balse sidoo kale halis gelinaya xasiloonida Geeska Afrika oo dhan.

Jamhuuriyadda Somaliland waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka inay si adag u cambaareeyaan weerarkan uu hayo maamulka fashilmay ee Halane. Waxaan ku boorrineynaa dhammaan bahwadaagteenna inay qaataan mowqif adag oo ka dhan ah ficilkan barakicinta ah, isla markaana taageeraan xaqa Somaliland ee ah in ay qabato doorasho xor iyo xasilooni ka muuqato.

Somaliland waxay weli si adag ugu taagan tahay inay difaacdo muwaadiniinteeda, ilaaliso qiyamka dimuqraadiga ah, oo ay sugaan madax-bannaanideeda iyada oo ka hortagaysa weeraradan sharci-darrada ah. Looma cabsi gelin doono, mana oggolaan doonno in jidkeena dimuqraadiga ah uu caqabad ku noqdo ficiladan gacan ka hadalka ah.

Dawladda Somaliland waxay ku baaqaysaa inay barbar istaagaan saaxiibadeeda iyo beesha caalamka si ay u cambaareeyaan weerarkan, isla markaana ay taageeraan rabitaanka dadka reer Somaliland ee ah inay ku noolaadaan nabad, xasillooni, iyo dimuqraadiyad.