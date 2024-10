Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran oo ka hadlay sababta kaliftay inay weeraraan Israel

Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi ayaa marka hore sheegay in dalkiisu uu intaasi kaga egyahay weerarkii gantaalaha ballaastikada loo adeegsaday ee ay xalay ku qaadeen Israel.

Wasiirka ayaa tilmaamay in weerarku uu ahaa mid ay isaga difaacayeen Israel, ka dib dilkii qorsheysnaa ee 31-kii bishii July ay Ismail Haniyeh, Hoggaamiyihii Ururka Xamaas ugu gaysatay Magaalada Tehran.

“Waxaan sameynay is difaacid, sida uu dhigayo Qodobka 51aad ee Axdiga Qaramada Midoobey, annaga oo bartilmaansanay keliya goobaha ciidamada iyo kuwa amniga ee xasuuqa ka gaysanaya Gaza iyo Lubnaan.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiirka ayaa sheegay in Tehran ay is xakameyn sameysay labadii bilood ee la soo dhaafay, si fursad loo siiyo dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in xabad joojinta lagaga sameeyo Marinka Gaza.

“Waxaan sidaas yeelnay ka dib, markii aan sameynay is xakameyn weyn, ku dhawaad laba bilood, si aan fursad u siino xabad joojinta Gaza.” Ayuu yiri Wasiir Araghchi.

Wasiirka ayaa sheegaya in dowladdiisu ay soo geba-gabeysay weerarka, isla-markaana aysan dooneyn inay weeraro kale ku qaaddo Israel, waxaase uu ka digay in Israel ay ka jawaabto weerarkaasi.

Araghchi ayaa sheegay haddii ay taasi dhacdo in falcelinta Tehran ee soo socoto ay noqon doonto mid aad u xoog badan.

Waa weerarkii ugu weynaa ee Iran ku qaaddo gudaha Israel, tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza.

Khubarada militariga ayaa sheegaya in xaaladda gobolka ay faraha ka bixi doonto, haddii Israel oo Mareykanka uu la socdo ay go’aansadaan in laga jawaabo weerarkaasi.

Khubarada ayaa qaba in jawaabtani ay horseedi doonto isku dhac ballaaran oo gobolka oo idil ah.

Weerarkan ayaa si weyn looga dareemay Israel oo dhan, iyadoona uu baqdin geliyay shacabka Israel, kuwaa oo hadda dareemaya cawaaqibka dagaalka ay dowladdoodu fidineyso.