Qarax culus oo ka dhacay degmada Buula-burte.

Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax miino oo ka dhacay degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan, kaasoo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh. Qaraxa ayaa ka dhacay suuq ku yaalla degmada Buulo-burte, halkaas oo dad rayid ah ay ku sugnaayeen. Jugta qaraxa ayaa laga maqlay xaafadaha degmada, iyadoo qaraxan uu sababay geerida ugu yaraan hal qof iyo dhaawaca ku dhawaad toban kale.

Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ee soo boodada loo yaqaan, taasoo si gaar ah loogu beegsaday dadka rayidka ah ee suuqa ku sugnaa. Dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa la geeyay isbitaallada degmada Buulo-burte si halkaas loogu daweeyo dhaawacyada fudud, halka dhowr qof oo qaba dhaawacyo culus loo soo qaaday Muqdisho si loogu helo kaalmo caafimaad oo dheeraad ah.

Mas’uuliyiinta degmada Buulo-burte ayaa sheegay in qaraxan uu ahaa mid aad u xoogan oo burburiyay inta badan goobihii ka agdhawaa, waxayna ku eedeeyeen kooxda Al-Shabaab inay ka dambeyso qaraxan. Ujeedka qaraxa, sida ay mas’uuliyiinta sheegeen, ayaa ahaa in la laayo dadka rayidka ah ee suuqa ku sugnaa.Xogta ayaa intaas ku daraysa in hal qof ku geeriyooday qaraxan.

Inkasta oo Al-Shabaab inta badan sheegato mas’uuliyadda qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, haddana kooxda weli kama aysan hadlin qaraxa ka dhacay degmada Buulo-burte. Qaraxan ayaa muujinaya halista sii kordhaysa ee ay kooxdan ku hayso ammaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool gobollada dalka.

Wali waxaa socda baaritaanno dheeraad ah oo lagu ogaanayo faahfaahinta qaraxa iyo ciddii dhab ahaantii ka dambeysay. Dowladdu waxay ku dadaalaysaa sidii amniga degmada loo adkeyn lahaa, si looga hortago in weerarradan oo kale ay soo noqnoqdaan.