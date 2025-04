Sacuudi Carabiya ayaa si kumeel-gaadh ah u joojisay bixinta fiisaha 14 waddan, kuwaas oo horey uga heli jiray fiisaha Cumrada, ganacsiga, dalxiiska, iyo booqashada qoysaskooda. Wadamada la joojiyay waxaa ka mid ah: Algeria, Bangladesh, Masar, Itoobiya, Hindiya, Indonesia, Ciraaq, Urdun, Marooko, Nigeria, Pakistan, Suudaan, Tuunis, iyo Yemen.

Masโ€™uuliyiin la hadlay warbaahinta ARY News ayaa sheegay in talaabadan looga gol leeyahay in laga hortago dadka aan isdiiwaangelin ee isku dayaya inay si sharci darro ah u gutaan xajka. Sidoo kale, waxaa laga walaacsan yahay dad ku gala dalka fiisaha ganacsiga ama booqashada qoyska oo markii dambe si sharci darro ah uga shaqeeya gudaha dalka.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sacuudiga ayaa sheegtay in goโ€™aankani uu qayb ka yahay dadaalka lagu hagaajinayo nidaamka socdaalka iyo kor u qaadista badqabka xujeyda. Dadka lagu qabto dalka iyaga oo aan fiise sax ah haysan ayaa laga yaabaa in la saaro ganaax ah in aan la gelin Sacuudiga muddo shan sano ah.

Fiisaha Cumrada wali wuu shaqeynayaa ilaa 13-ka April, balse fiisayaasha kale ayaa xayiraaddoodu socon doontaa ilaa badhtamaha Juun, marka uu dhamaado xajka.

Intii lagu guda jiray xajkii 2024, ugu yaraan 1,301 qof ayaa dhintay, kuwaas oo intooda badan ay u geeriyoodeen kulayl daran. Tirada ugu badan ee dhimashada waxay ahaayeen xujey aan haysan ogolaansho rasmi ah oo xaj.

Sacuudiga ayaa sidoo kale shaaciyay in ku dhowaad 400,000 oo qof ay sanadkii hore si sharci darro ah uga qeyb galeen xajka, tiro badan oo ka mid ahna ay ka yimaadeen dalka Masar.

Waddan kasta waxaa loo sameeyaa nidaam nidaamsan oo lagu qaybinayo fiisaha xajka, Hase yeeshee, dad badan ayaa doorbida inay ka fogaadaan kharashaadka sarreeya ee ku lammaan adeegyada xajka ee rasmiga ah, taasoo ku riixaysa inay u safraan si sharci darro ah.

Dadkan aan haysan ruqsadda rasmiga ah ee xajka ma helaan adeegyada muhiimka ah sida teendhooyin qaboojin leh, isbitaallo, ama adeegyada ambalaasta, taasoo khatarta caafimaad si weyn u kordhisa.