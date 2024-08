Dowladda Ingiriiska oo soo bandhigtay qorshe aysan ku farxin dadka magan gelyo doonka ah

Waxa ay sheegtay in boqol askari oo cusub oo sirdoon iyo baaritaanno ay u qoondeyn doonto bartilmaameedka kooxaha wax tahriibiya.

Qaar baa si qarsoodi ah u shaqayn doona, kuwo kale waxay isku dayi doonaan inay jaraan sahayda doomaha la buufiyo iyo qalabka loo isticmaalo in looga gudbo kanaalka Faransiiska.

Britain ayaa sidoo kale kordhinaysa qorshayaasha ay ku doonayso inay xoog kaga saarto muhaajiriinta sharci darrada ah iyo magangalyo-doonka ku guul-darraystay in la qaabilo.

Xisbiga muxaafidka ah ee mucaaridku waxa uu xukuumadda ku eedeeyay in aanay hammi ku filan lahayn, iyaga oo sheegay in ay ku guul-darraysatay in ay soo bandhigto qorshe lagu dhimayo socdaalka.