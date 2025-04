Waxay kala dooraty in ay xijaabka iska dhigto iyo in ay shaqadeeda iska casisho.

Saynab Yaasiin, oo ahayd shaqaale ka tirsan waaxda baraha bulshada ee telefishanka dawladda Lubnaan ee loo yaqan Télé Liban Tv ayaa si lama filaan ah u joojisay inay ka soo muuqato baahinta Tv ga, ka dib markii ay ka warbixisay gardarrada dawladda Isr**’iil ku hayso dawladeeda Lubnaan, muddo 10 bilood ah, sida uu sheegay wargeyska Al-Akhbar ee afka Carabiga ku hadla.

Wargeyskan maalinlaha ah ee soo xiganaya ilo-wareedyo ayaa sheegay in Yaasiin loo diiday in loo wareejiyo waaxda wariyaasha sababo la xidhiidha in ay Xijaab xidhan tahay, inkastoo ay muujisay waxqabad xooggan.

Wasiirka Warfaafinta dawladda Lubnaan oo shir albaabadu u xidhnaayeen la yeeshay maamulayaasha TV-ga, ayaa markii shirku soo dhamaaday lagu xusay in xijaabku yahay astaan diimeed oo ay tahay in lagu dhaqamo

Warqadda is-casilaadda ah ee ay Zainab Yaasiin u gudbisay wasiirka warfaafinta, waxay ku sheegtay in diinteeda awgeed loo takooray.

Guddiga Saxafiyiinta dalkaas ayaa sidoo kale cambaareeyay go’aanka lagaga hor istaagay Zainab Yaasiin inuu ku ay ku biirto weriyeyaasha Telefishankaasi, iyagoo sheegay inay ka dhigan tahay xad-gudub badheedh ah oo ka dhan ah xorriyadda caqiidada.

Waxay sidoo kale ku baaqday “baadhitaan hufan oo degdeg ah” oo lagu sameeyo dhacdada si loogula xisaabtamo kuwa mas’uulka ka ah go’aankan.

Sida lagu sheegay bayaanka guddiga ayaa sidoo kale ku booriyay dib u eegis lagu sameeyo siyaasadaha TV-ga si loo hubiyo in ay la jaan qaadayaan dastuurka Lubnaan iyo ballan qaadka dowladda ee ah in meesha laga saaro caqabadaha hortaagan ka qeybgalka haweenka ee nolosha bulshada.

Kiiska Saynab Yaasiin ayaa lagu soo waramayaa in uu yahay kii ugu dambeeyay ee ka dhacay isla telefishan ka Tele liibaan.

Sanadkii la soo dhaafay, Nada el-Hout oo ka shaqeysa arrimaha dhaqaalaha ayaa laga mamnuucay barnaamijkeeda TV-ga ka dib markii ay xidhatay xijaab, taasoo ay ka dhalatay cadho balaadhani