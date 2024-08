Xukumadda Somaliland ayaa sheegtay in Soomaaliya ay siin karto uun Itoobiya inta ay maamusho, balse aanay bixin karin badda Somaliland.

Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka Xukuumadda Md. Cali Xasan Maxamed (Cali Mareexaan) ayaa ka hadlay wada hadallada Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaanu ku eedeeyay Soomaaliya inay doonayso inay qaadato doorkii saxeexa heshiiska Badda.

“Waa la ogyahay in Jamhuuriyada Somaliland aanay ahayn Soomaaliya, hesiishyo faro badan ayey galaan qoladaa Xamar, weligeedna heshiis ay galeen kama fulin Somaliland.” ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta Cali Xasan Maxamed oo u warramay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da.

Wasiirka oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi

“Arrintani waxay markhaati u tahay arrintii aanu in badan sheegnay ee ahayd in Dawladda Muqdisho doonayso in ay iyadu saxeexdo.”