ICJ oo sheegtay in deegaameynta dhulka la heysto ee Falastiin ay tahay sharci darro

Maxkamadda ugu sarreysa Qaramada Midoobay ee loo soo gaabiyo ICJ, ayaa maanta sheegtay in deegaamaynta Israa’iil ee dhulka la haysto ee Falastiin ay tahay sharci-darro, dhammaan dawladuhuna ay iska kaashadaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda Israa’iil iyo Falastiin.

Natiijooyinka ay soo saareen garsoorayaasha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, ayaanan aheyn mid isla markiiba dhaqan gal ah oo qasbi karta Isra’il, hase yeeshee ay sharci-yaqaannadu ku fasireen mid xambaarsan miisaan marka loo eego sharciga caalamiga ah isla markaana wiiqi kartaa taageerada Israel.

Guddoomiyaha Maxkamadda ICJ, Nawaf Salam oo aqriyay go’aanka guddiga garsoorayaasha maxkamadda oo ka koobnaa 15, ayaa yiri “Deegaameynta Israa’iil ee Daanta Galbeed iyo Bariga Quddus, iyo maamulka lala xiriirinayo, waa mid la dhisay, waxuuna si joogta ah xadgudub ugu ahaa sharciga caalamiga ah,”

Go’aanka guddiga Maxkamadda Caalamiga ah ee QM ayaa sidoo kale soo jeediyay, in ay tahay in Isra’il ay magdhaw ka siiso Falastiiniyiinta dhibaatooyinki kasoo gaaray qabsashada dhulkooda.

Waxay kaloo sheegeen in Golaha Ammaanka, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay iyo guud ahaan dowladaha uu waajib ka saaranyahay in aysan qabshada Falastiin u aqoonsan mid sharci ah iyo in aysan taageero dhaqaale ku bixin si ay qabsashadaasi u sii jirto.

Isra’il ayaa dagaal ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo Marinka Gaza sannadki 1967-ki, wixi markaasi ka danbeeyay waxay sii ballaarineysay oo ay guryo ka dhiseysay dhulka ay qabsatay ee Daanta Galbeed.