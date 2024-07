faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan go’aanka Madaxweyne Joe Biden ee uu uga tanaasulay tartanka doorashada Mareykanka,

faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan go’aanka Madaxweyne Joe Biden ee uu uga tanaasulay tartanka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, iyo saameynta arrintan ay ku leedahay siyaasadda dalka:

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa aqbalay in uu ka tanaasulo tartanka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhici doonta November 2024. Warbaahinta garabka midig ee NewsMax ayaa soo tabisay warkan, taasoo dhalisay hadal-hayn badan oo ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed ee Mareykanka.

Caabuqa COVID-19

Madaxweyne Biden ayaa ku sugan gurigiisa oo ku yaalla Vermont, halkaas oo uu ku karantiilan yahay kadib markii uu ku dhacay caabuqa COVID-19. Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu ka sii shaqeyn doono gurigiisa inta uu karantiilka ku jiro, isagoo weli gudanaya waajibaadkiisa madaxweyne.

Wararka ayaa sheegaya in caafimaadka maskaxda ee Madaxweyne Biden uu yahay mid aan wanaagsanayn, taas oo keentay in su’aalo laga keeno awooddiisa uu u leeyahay in uu hogaamiyo dalka. Madaxweyne Biden, oo 81 jir ah, ayaa wajahaya dhibaatooyin caafimaad oo la sheegay inay ka mid yihiin xusuus la’aan iyo daal joogto ah.

Sidoo kale, afhayeenkii hore ee Aqalka Congress-ka, Nancy Pelosi, ayaa si gaar ah ugu sheegtay Madaxweyne Biden in uusan awoodin inuu ka adkaado Donald Trump doorashada November 2024. Pelosi ayaa uga digtay Madaxweyne Biden in uu burburin karo fursadaha xisbiga Dimuqraadiga haddii uu sii wado tartanka.

Go’aanka Madaxweyne Biden ee uu uga tanaasulay tartanka ayaa yeelan kara saameyn weyn oo siyaasadeed:

Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadda wajahaya xaalad adag, iyadoo loo baahan doono in ay helaan musharax kale oo awood leh oo hogaamin kara xisbiga doorashada soo socota.Go’aanka Biden ayaa laga yaabaa inuu keeno khilaafyo gudaha xisbiga ah, maadaama qaar ka mid ah taageerayaasha Biden ay dareemi karaan in lagu qasbay inuu ka tanaasulo.

Donald Trump, oo ah musharaxa ugu weyn ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa laga yaabaa inuu ka faa’iideysto go’aanka Biden, iyadoo taageerayaashiisu ay arki karaan in fursadaha Trump ay sii kordhayaanTanaasulka Biden ayaa si weyn u bedeli kara saadaasha doorashada, iyadoo laga yaabo in musharax cusub oo Dimuqraadi ah uu soo baxo, kaas oo isbedel weyn ku keeni kara tartanka.

Go’aanka Madaxweyne Joe Biden ee uu uga tanaasulay tartanka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka waa mid taariikhi ah oo saameyn weyn ku leh siyaasadda Mareykanka. Waxa uu sidoo kale fursad siinayaa musharixiinta kale ee xisbiga Dimuqraadiga in ay isku dayaan inay hogaamiyaan xisbiga doorashada soo socota. Saameynta go’aankan ee siyaasadda Mareykanka ayaa noqon doonta mid la socon doonta waqtiyada soo socda.