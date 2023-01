Shan Sanno oo uu Muuse Biixi xukumaayay Somaliland, waaxaa dhacay khaladaadkii siyaasadeed ee abid ugu waawaynaa iyo cadaalad daradii ugu baahsanayd.

Waxa uu qaatay go’aamo dhabarka ka jabiyey wixii soddon sanno la soo dhisayay, waxaa si aan hore u dhicin loo toogtay rayid aan hubaysnayn oo Laascaanood, Hargeysa, Burco iyo Ceerigaabo si nabadgelyo ah madaxweynaha uga codsanayey in uu shuruucda dalka dhowro, iyo in uu waajibaadkiisa qaran guto.

Waxaa saldhgiyada bilayska dhexdooda loogu kala abtiriyey dhalinyaro, dembiga keliya ee loo haystaa ahaa in ay sharcidarrada diideen. Waana taas dhashay inankii yaraa ee shalay ay masuuliyiinta qaranku, xabsiyada ku dhex weydiinayeen qolada uu yahay, inuu su’aalo iska weydiiyo waxa ay tahay dawladnimadu.

Shantaas sanno Madaxwayne Muuse waxaa laga baryayey in uu shuruucda dalka ixtiraamo, in aanu dadkiisa kala dhoweysan, in aanu shacabkiisa qaybin, in uu dhegeysto ergada dalka, dadka iyo isagaba lexejecladu ka hayso.

Waxa uu dhegaha ka furaystay, in dheefta iyo khayraadka qaranka uu si xaqsoor ah muwaadiniintiisa ugu qaybiyo, waxa uu miciinsaday xadhig iyo cabudhin, waxa aanu badheedh u baalmaray nidaamkii doorasho ee uu kursiga ku yimid.

Foolxumida cawaaqibka ka dhashay hoggaamintaas gurracani, waa taas maanta aanu dafiri karin xitaa muxaafadku. Waxaa xaqiiq noqotay in qaybsanaanta umaddu ay ka weyntahay inta indhow-garadku arkayo, waxaana ka sii xanuun badan, sida aan madaxweyne Muuse looga filayn in uu daweeyo dhibtaas uu isagu abuuray.

Maanta waxaa biyo kama dhibcaan ah in daba-qabataynta Somaliland ay ku jirto keliya Muuse Biixi oo is casila, doorasho degdeg ahna ku dhawaaqa” Khadar Xuseen Cabdi Xoghayaha Guud ee Xisbiga WADDANI.