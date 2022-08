Tigrayga oo beeniyey inay qabsadeen magaalada Weldiye

Afhayeen u hadlay ciidamada Tigray-ga ee dalka Itoobiya ayaa beeniyay wararka sheegaya in ciidamadoodu ay qabsadeen magaalo ku taalla gobolka ay dariska yihiin ee Axmaarada.

Wararkan ayaa soo baxay, kadib Isku dhacyo ka soo cusboonaaday dalka Ethiopia todobaadkii hore ka dib markii ay dagaalo dhexmareen Ciidamada Militariga ee dawladda Ethiopia iyo kuwa Tigray-ga.

Dagaaladan cusub ayaa dib u bilawday iyada oo ay xaaladdu deganayd muddo shan bilood ah.

Habeenimadii Axada ayaa qaar kamid ah warbaahinta caalamiga ahi waxay baahisay in kooxda TPLF ay gudaha u gashay magaalada Weldiya ee gobolka Axmaarada, iyada oo sidoo kalena wararkaas si weyn loogu faafiyey baraha bulshada.

Si kastaba ha ahaatee, wakiil ka tirsan kooxda TPLF ayaa VOA u sheegay in sheegashadaasi ay been abuur tahay, isaga oo sheegay in ciidamada Tigreegu aanay wali soo galin magaalada “Weldiya”.

Ilaa hadda dagaalada dib u soo cusboonaaday ayaa ka socda agaagaarka magaalada Kobo.

Weldiya ayaa illaa 300 oo Kiiloomitir u jirta magaalada Addis Ababa, waana magaalo istaraateji ah oo ay marto waddo isku xidha caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa iyo caasimadda gobolka Tigreega ee Mekelle.