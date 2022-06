Ganacsatada Qaadka keena Somaliland ayaa ku dhawaaqay in ay joojinayaan qaadka ay ka keenaan Itoobiya, kadib markii ay sheegeen in dawladda Itoobiya ay kusoo rogtay caqabado badan oo ay kamid tahay; Cashuurta oo labu qaaliyeeyay iyo ganacsatada Oromada oo doonaya in ay iyagu qaadka keenaan Somaliland.

Waxay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ay qaadka ka keensan doonnaan Kenya iyo Yemen