Xabad-joojin laga gaaray dagaalladii ka dhacay Muqdisho

Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradsan ee ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa ku heshiiyay xabbad-joojin, kadib dagaallo shalay iyo xalay ka dhacay Muqdisho.

Wada-hadallo xalay dhexmaray dhinacyada dowladda iyo mucaaradka, ayaa la isla hartay in xabbadda la joojiyo, inkastoo aan weli xal rasmiya loo helin muranka labada dhinac oo ka dhashay mudda kordhinta hay’adaha dowladda.

Sidoo kale, Ra’iisul wasaare Rooble oo saaka warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in dowladdu diyaar u tahay in wada-hadal iyo is af-garad lagu dhammeeyo khilaaf kasta oo jira, islamarkaana uu isagu bilaabay dadaallo ku saabsan xallinta xiisadda ka taagan Muqdisho.

Ra’iisul wasaare Rooble, ayaa sidoo kale ku baaqay in dhammaan laga wada-shaqeeyo Nabadda iyo Xasiloonida dalka, gaar ahaanna magaalada Muqdisho.