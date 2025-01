Xulafada Trump oo dhaleeceeyay cafiska dambiilayaashii rabshadaha sameeyay Janaayo 6

Senator Lindsey Graham, oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee laga soo doorto South Carolina, ayaa sheegay Axaddii inay “khalad” tahay in la cafiyo ama laga khafiifiyo xukunnada “dad galay Capitol oo kuwaas oo si xun u garaacay sarkaal booliis ah”.

Madaxweyne ku xigeenka JD Vance ayaa difaacay cafiskii Axadii, isaga oo sheegay in Trump “uu qaatay go’aan sax ah”.

Sahan ay dhowaan samaysay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaya in 10kii qof ee Maraykan ahba laba ka mid ahi ay ogolaadeen in la cafiyo inta badan kuwii ku lugta lahaa weerarka.