Netanyahu oo qaaday tallaabo khatar ku ah heshiiska xabad joojinta Gaza

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii qaaday tallaabo khatar ku ah in si sax ah loo dhaqangeliyo wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga, iyadoo aan la gaarin labada weji ee soo socda.

War ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha ayaa lagu sheegay in Israel aysan ogolaan doonin in barakacayaasha Falastiiniyiinta ay dib ugu laabtaan guryahooda waqooyiga Marinka Gaza.

Netanyahu ayaa ku andacoonaya in Xamaas aysan shalay sii deynin gabadha lagu magacaabo Arbel Yehoud, iyadoona uu xafiiskiisu sheegay inaanay Falastiiniyiinta ku soo laaban doonin guryahooda waqooyiga, illaa laga soo sii daayo gabadhaasi.

Xamaas ayaa iyana ku andacooneysa in lagu heshiiyay in qaybta labaad ee maxaabiista la is dhaafsanayo ay ku sii deyso afar dumar ah, dumarkiina ay sii deysay, inta harsana ay ku sii deyn doonto shanta toddobaad ee soo socda.

Heshiiska labada dhinac ay 15-kii bishan ku gaareen dalka Qatar ayaa ogolanaya in laga bilaabo Axaddan ay Israel qaaddo xayiraaddii ay ku haysay isu socodka koonfurta iyo waqooyiga Gaza, taasoo ay hadda Tel Aviv ka hortimid.

Tani waxay caqabad ku noqoneysaa kumanaan Falastiiniyiin ah oo isku diyaarinayay in maanta ay dib ugu laabtaan guryahooda.

Ciidamada Israel ee ku sugan Isgoyska Netzarim ee kala qaybiya koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza ayaa is hortaag ku sameynaya Falastiiniyiintii isku diyaarineysay inay ku noqdaan guryahooda.

Ciidamada Israel ayaa saacado ka hor rasaaseeyay Falastiiniyiin isugu timid Netzarim, oo iyagu doonayay inay noqdaan barakayaashiisii ugu horreysay ee soo gurya noqda.

Ugu yaraan nin Falastiin ah ayaa ku dhintay rasaastaasi. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in Ciidamada Israel ay toogasho ku dileen ninkaasi.

War ka soo baxay Militariga Israel ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay rideen rasaas digniin ah, si dadkaasi ay u kala eryaan, isla-markaana aysan ka warqabin cid wax ku noqotay.

Ururka Xamaas ee Falastiin ayaa sheegay in Israel ay qaadi doonto dib-u-dhac kasta oo ku yimaada hirgelinta heshiiska iyo wixii cawaaqib ah ee ka dhasha.

Dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa wada dadaalo ay isku dayayaan in lagu xakameeyo xiisadda soo korortay.

Waa xiisaddii ugu horreysay ee soo kala dhex gasha labada dhinac, tan iyo markii xabad joojinta ay si rasmi ah 19-kii bishan uga bilaabatay Marinka Gaza.

Tani waxay kaloo imaneysaa, iyadoo markii horeba ay dadku shaki ka muujinayeen, sida lagu gaari karo labada wareeg ee xiga wejiga koowaad heshiiskan oo socon doono lix isbuuc.

Israel iyo Xamaas ayaa ku heshiiyay saddex weji oo xabad joojin ah oo looga gol leeyahay in si buuxda loogu soo afjaro dagaalka Gaza.

Dad badan ayaa qaba in dhameystirka heshiiskan uu noqon doono wax mucjiso ah, marka aad eegto cadaadiska Netanyahu ka haysta axsaabta midigta fog ee wax ka soo dhisay xukuumadda uu hoggaamiyo.

Hoggaamiyaha xisbiga xagjirka ah ee National Union–Tkuma ahna Wasiirka Maaliyadda, Bezalel Smotrich ayaa Netanyahu culeys ku saaraya in dagaalka dib loogu laabto, marka uu dhammaado 42 maalmood ee uu soconayo wejiga hore ee heshiiska.

Smotrich ayaa geed ka go’an u arka in dagaalka Gaza uu dib u bilowdo bisha March, haddii kalena ay salfan doonaan mustaqbalka siyaasadeed ee Netanyahu.

Xisbiga National Union–Tkuma oo ka baxa isbahaysiga dowladda ayaa waxay soo dedejineysaa in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, tani oo Netanyahu uu ka gows-adeygayo.

Smotrich ayaa xukuumadda wadaagga ah kula gorgortamaya in la sii wado dagaalka uu sheegay in lagu burburinayo awoodda militari ee Xamaas.

Mareykanka waa dalka ugu weyn ee ballanqaaday xaqiijinta heshiiska, waana dalka ugu muhiimsan ee xulafada dibadda ee Israel. Ma cadda waxa Madaxweyne Donald Trump uu ka yeeli doono arrintan, kaas oo horey u sheegay in uu isagu yahay kan ka shaqeeyay in heshiiskan la gaaro.