Xamas oo sii daysay 3 la-hayste oo Israa’iiliyiin ah

Saddex la-heyste oo Israa’iiliyiin ah oo laga sii daayay Gaza ayaa waxaa lagu wareejiyay ciidamada Israa’iil, waxayna u gudbeen gudaha Israa’iil, taasi oo ah tijaabadii ugu horreysay ee xabbad-joojin jilicsan oo dhex-martay Israa’iil iyo Xamaas.

Saddexda laheyste ayaa kala ah Romi Gonen, oo 24 jir ah, laguna afduubtay xafladdii muusigga ee Nova, Emily Damari, oo 28 jir ah, iyo Doron Steinbrecher, oo 31 jir ah, laguna afduubtay Kibbutz Kfar Aza.

Ciidanka Israa’iil ayaa soo bandhigay sawirradii ugu horreeyay ee la-haystayaasha oo kula midoobaya hooyooyinkood xarun soo dhaweyn ah oo ku taalla koonfurta Israa’iil, ka hor inta aan lagu qaadin diyaarad helicopter ah loona duulin isbitaal, halkaasoo ay kula midoobi doonaan inta kale ee qoysaskooda, kuna heli doonaan daryeel caafimaad.

Xabbad-joojin ka dhaqan-gashay Gaza ayaa bilaabatay Axaddii ka dib markii Golaha Wasiirrada Israa’iil ay ansixiyeen heshiiska, iyadoo 24 wasiir ay u codeeyeen, halka siddeed wasiir ay diideen heshiiska.

Heshiiska ayaa la qorsheeyay in la dhaqan-geliyo laga bilaabo Axadda. Laakiin Sabtidii, Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in aysan bilaaban doonin ilaa Xamaas ay bixiso liiska saddexda laheyste ee la qorsheeyay in la sii daayo Axadda.

Xamaas ayaa ugu dambeyntii bixisay magacyada, Israa’iilna waxay sheegtay in xabbad-joojintu ay bilaaban doonto 11:15 subaxnimo xilliga maxalliga ah.

Heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Israa’iil iyo Xamaas ayaa la gaaray ka dib in ka badan hal sano oo wada-hadallo ah, iyadoo ay dhex-dhexaadinayeen Mareykanka, Qatar iyo Masar.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay taageeray heshiiska bishii May. Dhinacyada dagaallamaya ayaa ku heshiiyay Arbacadii, waxaana markii dambe ansixiyay Golaha Wasiirrada Israa’iil aroornimadii hore ee Sabtidii.

Laga bilaabo bartamaha Isniinta marka la caleemo saaro Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, maamulkiisa ayaa mas’uul ka noqon doona hubinta in heshiiska la dhaqan-geliyo.

Heshiiska wuxuu leeyahay saddex weji, mid walbana wuxuu socon doonaa lix toddobaad. Shuruudaha wejiyada labaad iyo saddexaad ayaa weli laga wada hadlayaa, laakiin wejiga koowaad, joojinta colaadda ayaa la filayaa inay sii socoto haddii lix toddobaad ay ka soo wareegto ka hor inta aan la soo gabagabeyn wejiga xiga.

Colaadda Israa’iil iyo Xamaas ayaa bilaabatay ka dib weerarkii Xamaas ee October 7, 2023, kaasi oo lagu dilay 1,200 oo qof oo ku sugan Israa’iil.

VOA/AP