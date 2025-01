Macron oo booqday Lubnaan

Madaxweynaha Faransiiska ayaa booqasho ku tagay Lubnaan si uu u taageero dib-u-dhiska dalkaasi, kaddib colaaddii Xisbullah iyo Isra’il.

Emmanuel Macron ayaa Jimcihii shalay ku dhawaaqay shir caalami ah oo ay Paris martigelin doonto toddobaadyada soo socda, kaas oo diiradda lagu saari doono dib-u-dhiska Lubnaan kadib burbur ba’an oo ka dhashay dagaalkii u dhexeeyay Xisbullah iyo Israel.

Macron, oo shir jaraa’id ku qabtay qasriga madaxtooyada ee Beirut isaga iyo Madaxweyne Jozaf Cown, ayaa sheegay in beesha caalamka ay tahay inay ka shaqeyso taageerada dib-u-dhiska

Macron ayaa sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqan geliyo qodobada heshiiska xabbad-joojinta ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israel. Wuxuu sheegay in heshiiska uu horumar keenay, balse uu baahan yahay in la dedejiyo.

Wuxuu carrabka ku adkeeyay in ciidamada Israel ay si buuxda uga baxaan koonfurta Lubnaan, halka hubka dalkana uu si buuxda gacanta ugu jiro ciidamada Lubnaan.

Dhinaca kale Madaxweynaha Faransiiska ayaa bogaadiyay doorashada Madaxweyne Jozaf Cown iyo magacaabista Ra’iisul Wasaare Nawaaf Salaam, isaga oo sheegay in tani ay muujinayso horumar siyaasadeed oo muhiim ah.

Wuxuu xusay in Faransiiska uu mar walba garab taagnaa Lubnaan, gaar ahaan waqtiyada adag, wuxuuna ballan qaaday in taageeradooda ay sii socon doonto si dalka looga caawiyo inuu horumar sameeyo.